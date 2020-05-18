金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

記者林名楊／金門報導

金門大學某位盧姓教師日前遭到女學生指控，他以「幫忙整理資料」為由，將女學生載回住處，過程中詢問對方，「你會做什麼其他的事情來提高你的成績嗎？」詭異的話語，讓女學生感到全身發毛，所幸最後在朋友的幫助下成功脫身。

▲金門大學某老師問女學生：妳願意做什麼提高成績。（圖／地方中心翻攝，下同）

金門大學一名女學生委託人將自己的經歷，PO在知名平台Dcard上，而內容提及老師請她幫忙整理資料，而她原以為只是單純拿個資料去整理，也就答應了下來，但到了約定拿資料的時候，由於外頭正在下雨，女學生本想委婉地拒絕表明，想要改天再去拿資料，不過老師卻直接說，要將車子開到她的租屋處。

奇怪的是，女學生上車後，數度詢問老師「資料呢？」卻都被老師以各式各樣的理由給呼嚨過去，過程中，老師還不斷告訴女學生，「覺得羅志祥這麼做情有可原」、「如果是你會怎樣」等語，而之後老師又將女學生載到他自己的租屋處，起先女學生原以為老師將資料放在租屋處，因此不疑有他地跟了進去。

一進房間之後，女學生就馬上詢問「資料呢」，而老師則又用「等等，我先洗個手」含糊帶過，而他也要女學生到房間坐著，但詭異的行徑，已經讓女學生開始有點懷疑、害怕，因此只拿了一張椅子坐到門邊。詭異的是，這時老師突然告訴女學生自己要洗背，讓她聽了感到相當反感，因此就再問了一次「資料啥時給我？」，結果竟又被對方含糊帶過。

更加離譜的是，老師之後竟然還問她，「你會做什麼其他的事情來提高你的成績嗎？」而女學生反問，「什麼事？」結果老師又回「不知道啊」。老師這樣的舉動，讓女學生感到非常不舒服、非常噁心。所幸，在朋友的協助下，女學生也成功藉故脫身。

事後，女學生回想起來覺得越來越恐怖、越想越噁心，覺得老師根本是在密謀，自己的警戒心真的太弱，回到租屋處後，自己全身都在發抖，已經害怕到出門都疑神疑鬼，不敢出門，一定要有熟人在身邊陪著，害怕在路上又遇見老師，現在完全不想看到老師，覺得老師很噁心很恐怖。

對此，金門大學主任秘書蔡宗憲表示，「因為是經過網路平台被揭露出來，學校這邊知悉後，學生也有透過學校管道去提供相關資料，後續就進入調查程序照流程處理。」

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