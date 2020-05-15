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「忘不了鬍渣噁唇」輔導男師成狼…猥褻國中女！法官斥：心靈燈塔淪地獄鬼火

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▲桃園市某男子於2015年趁妻子生產住院時，竟對8歲女兒伸出狼爪，三度乘機性交與猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女學生在遭到輔導老師猥褻後，心理產生巨大陰影。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名就讀國中的女學生在校進行心理輔導時，竟遭到江姓男師多次擁抱、親吻，並蓄意碰觸胸部猥褻；女學生事後心理產生巨大陰影，不但在社群網路中寫下「永遠記得那個充滿鬍渣的噁心嘴唇」、「那次開始我對老男人有陰影，不敢再靠近他們！」法官審理本案時，痛斥江師原為輔導老師，是引領學生以正面心態迎向人生旅途的「心靈燈塔」，豈料卻為逞一己私慾，多次侵犯女學生，淪為「導往地獄之鬼火」、「趁火打劫的狼師」！

判決書指出，女學生在104年9月升上國中三年級，因班導師離職而感到難過、沮喪，輔導老師江男注意到女學生的情緒變化後，便打電話安慰，並詢問其「需不需要到輔導室輔導一下？」當時女學生不疑有他，哭著答應，並多次利用早自習、午休時間前往輔導室尋找江師，豈料竟會是惡夢的開始。

女學生在社群網路中PO文揭開這段不堪過往，表示當下自己走進輔導室後，老師突然開口詢問「我可以抱你嗎？」還來不及等她多想，自己已被老師抱入懷中；事後江師還變本加厲，在女學生哭得泣不成聲時詢問「可不可以親你？」不等其回應，便將滿是鬍渣的嘴唇湊往女學生臉頰親下。

「我永遠都記得，那個充滿鬍渣噁心的嘴唇，碰到我的臉頰！」女學生自述，自從那次之後，自己便開始對與江師年齡相仿、約50、60歲的男性有陰影，「我不敢再靠近他們，即便他們是我的老師或醫生。媽媽認識了整脊醫生很厲害，但我真的沒辦法放心讓他觸碰我的身體，即使背對醫生，在掀起衣服的時候，我還是忍不住大哭了。」

由於女學生行為太過反常，家屬察覺異狀經詢問後，才讓江師的狼行曝光。事後江師警詢時坦承，確實有幫女學生輔導，也有以手觸碰對方肩膀、臉頰等部位，但絕無擁抱、親吻、甚至觸碰胸部一事。由於受害女學生指證歷歷，其他同學也跳出來佐證，再加上學校性評會調查報告出爐，因此江師仍被依性騷擾罪嫌起訴。

桃園地院法官審理時痛斥，江身為輔導室教師，職責原為排除求助學生之心理困擾、挫折、沮喪等逆境，讓孩子能豁然開朗、復歸積極，以正面心態迎向人生旅途，稱其為學生的「心靈燈塔」恰如其分；但江師為逞一己私慾，竟利用學生沮喪求助之際，多次侵犯其身，「心靈燈塔」淪為「導往地獄之鬼火」，江的行徑根本就是「趁火打劫的狼師」，因此依故意對少年犯性騷擾防治法第25條第一項之性騷擾罪，處江有期徒刑8月，全案仍可上訴。

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