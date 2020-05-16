女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑暗內幕...上課竟播「下體彈鋼琴」

▲家屬控訴，黃靜怡曾多次苦苦哀求導師。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國傳媒大學研究生黃靜怡於近日，疑因男導師薛燕平不同意她的論文送審，導致精神崩潰跳樓身亡。事件在網路不斷發酵，多名同校畢業生先後舉報涉事導師不公對待學生，不僅對學生作品冷嘲熱諷、公然說色情笑話，更曾在課堂上公開播放男人用性器官彈鋼琴的淫穢短片！

▲女學生生前曾向老師求救。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，黃靜怡就讀動畫與數字藝術學院，1日跳樓輕生身亡，隨後一位自稱是家屬的網友指控薛燕平，「就是因為關於她的畢業論文問題！您不同意她送審，靜怡多次修改之後，還給您發了道歉信，您還讓她爸媽打電話求你。她苦苦哀求您多次，只要您能搭理一下她，她可能就不會走上這條路！」

「您親手逼您的學生走上了絕路，一條鮮活的生命被你親手埋葬了！」，該網友控訴，黃靜怡是家中獨女，而從她去世到現在，學校和學院都沒有給死者父母一個說法，「敢問你們真的心安理得嗎？這件事絕對沒完！」

▲畢業生先後舉報涉事導師不公對待學生。（圖／翻攝自微博）

事件在網路上不斷發酵，多名同校畢業生近日先後實名揭露這名導師的惡行。一位叫張家鑫的畢業生表示，2011年畢業時要公開展出自己的作品，薛燕平卻「不讓自己不喜歡的學生展映畢業作品」，他隨即上臺稱無人有權剝奪畢業生展出的權利，結果被對方在網上公開照片，並揚言要在動畫圈封殺他。

畢業生李睿傑則透露，薛燕平曾在動畫表演課上，公開播放男人用性器官彈鋼琴的短片，「這個視頻又和動畫、和表演有什麼關係能被選為教材呢？」另有人指出，薛燕平經常根據心情為學生打分數，還曾在課堂上取消往屆學生的作品，更在師生聊天群組中，多次發送淫穢圖片。

中國傳媒大學創建於1954年，一所由「211工程」建設的重點大學和教育部直屬高等院，被譽為「中國信息傳播教育的最高學府」、「中國廣播電視人才搖籃」。