　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／急診護師骨折剛復原…想穿固定鞋！被砍半月班　督導：有礙觀瞻，損醫院形象

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲急診護理師想穿固定鞋上班，保護腳避免二度傷害，卻遭到督導以「有損醫院形象拒絕」。（圖／受訪者提供）

記者林昱萱／採訪報導

在北部某教學醫院急診室工作的護理師「小花」（化名），向《ETtoday新聞雲》爆料指稱，日前去玩時踩空跌倒，造成骨折情形，沒想到卻在沒被事先告知的情況下，遭到護長砍班，而因為急診室工作繁忙，小花本來想穿著固定鞋上班，保護自己的腳、避免二度傷害，卻被督導告知不准，理由是「在急診室穿固定鞋，有損醫院形象、有礙觀瞻」。

小花向《ETtoday新聞雲》爆料指稱，7日跟同事一起去礁溪玩，但到民宿時，不小心踩空跌倒，經初步診斷發現，右腳第五趾疑似骨折，而為了保險起見，醫師也建議她之後再到大醫院處理。小花隔天回台北後，也到任職的醫院再照X光，而經醫院醫生評估，其右腳第五掌骨骨折，並建議她休養數日、並到門診續追蹤治療。

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲▼小花的右腳掌骨折。（圖／受訪者提供）

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

由於下次回診的時間，是5月13日，因此小花於8日當天，向護長多請了11日到13日的假，想說看回診結果如何，再看看之後的假要怎麼請。幸運的是，13日複診當天，骨科醫師又照了一張X光並表示，看起來目前沒什麼問題，現在看起來復原狀況好非常多，完全不需要石膏了，並且告知小花之後使用彈繃固定即可。

另外，骨科醫師也表示，關於休養多久可以上班，這部分可以依照自己評估疼痛狀況即可。不過，由於小花在急診室上班，很常需要走動、推床，性質較為忙碌，也較容易有二度傷害，因此就算小花的情況是可以上班的、過了疾病的急性期，都不會痛了也行動自如，也不代表裡面骨頭有完全長好，骨折的點還是很脆弱，如果因推床被床壓到，可能造成二度傷害。

對此，骨科醫師對小花表示，既然是在急診室上班，那他推薦一款需要自費的固定鞋，穿著固定鞋上班，避免受到二度傷害，而小花也向記者強調，「只是為了保護，避免工作中造成二度傷害，而不是代表我本身病況需要，如果不是在急診室這種高風險的地方就不需要這個固定鞋，只要用彈繃就好，固定鞋的概念是保護而非治療。」

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲小花想依照醫師建議，穿著固定鞋在急診上班，卻遭到拒絕。（圖／受訪者提供）

對此，小花表示，複診完之後就有去找護理長討論請假事宜，並報告情況，「我就跟護長報告說，醫師覺得我上班自行評估就好，我想要再請兩天假，因為依照醫院請病假流程，需要寫一張A4，上面有一些空格要我自己填的，下面有要我簽名，一開始我前三天，11日到13日請假那三天，我都有附上相關證明，上面的流程也都是我自己填的，按照基本流程應該是要這麼做。」不過，小花也提到，「我跟護長說想要再請15日、16日兩天，他說OK就馬上拿出空白病假單，他就說：『來來來，你就在下面簽名、寫員工編號就好，其他我幫你補』，等於我那時簽了一張空白假單，但我那時沒想太多，我根本沒想到他會有寫假日期什麼的。」

小花接著表示，「填完空白假單後，我要回報看診事情，有提到骨科醫生說要穿固定鞋，我有拿照片給他看，護長就說要問問督導，結果我吃完午餐後我就接到護長LINE的訊息」，從訊息可見，小花原先只多請15、16日兩天，但卻變成他5月下半月，全數的班都被砍光，且穿著固定鞋一事也遭到拒絕。

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲督導拒絕讓小花穿著固定鞋在急診室上班。（圖／受訪者提供）

小花看到訊息後，便立即回到醫院內詢問問護長，「為什麼班要被刪光，我不是只向您請了5天的假嗎？」而護長則回應，「這是和督導討論的結果。」對此，小花也問，「那既然如此為什麼6月回來上班時，不能穿著固定鞋？」、「骨科醫師都說我可以上班了，如果我堅持只要請5天假，如果我堅持我下禮拜要回來上班呢？」對此，護長聽到後便表示，「不行啊！我都已經把你5月的班都刪光了，人力也調好了，你知道排班有多麻煩嗎？」

最後護長直接打電話給督導，要小花直接跟督導談。針對穿著固定鞋一事，督導則回應，「會有礙醫院觀瞻，身在急診室會接觸到很多人，影響病人對醫院觀感，如果你被病人偷拍檢舉上報呢？會影響醫院形象。」

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲▼小花表示，5月後的班別遭擅自砍光，而督導則是聲稱，這是一片美意。（圖／受訪者提供）

▲獨／急診護師骨折剛復原…想穿固定鞋！被砍半月班　督導：有礙觀瞻，損醫院形象（圖／熊女提供）

對此，小花表示，「這解釋我不能接受，這樣很不合理，我不能以保護我自己的方式工作嗎？這是我的權利，也是醫生建議，但督導堅決說，只要我在急診室工作就不能穿，我就說假設我今天按照你們的作法，我只單穿護士鞋，但好死不死我推床時被壓到，結果直接骨折要開刀要住院，這部分要怎麼負責？」

小花也問，「如果到時二度傷害，保險公司可能會說，你沒穿鞋，我們可以不賠，而且依照病假規定，一年好像只能天30天，我現在已經被請16天，我自己前面請5天，後面11天被強迫性質砍班，如果我到時再受傷，我這年只剩14天，我如果到時候更嚴重、如果開刀住院、保險、病假，能否申請職災？這都是很大問題。」

對於小花的疑問，督導則回應，「如果你今天真的要穿固定鞋，可能就要把你調離單位，調到哪裡目前還沒辦法確定，可能如文書工作、接電話人員」但熊女表示，「我覺得這部分很矛盾，是因為在急診上班，我需要保護腳，避免二度傷害，但把我調到其他單位，我不需要走動，何須穿固定鞋？」

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲▼小花無奈地在群組向大家透露情況。（圖／受訪者提供）

▲獨／急診護師骨裂剛復原…想穿固定鞋！卻被砍半月班　督導：有礙觀瞻，會損醫院形象。（圖／熊女提供）

小花也表示，「督導一直說，要調到哪裡，沒有辦法給我明確決定，5月底後再討論。」至於小花被迫刪班的事情，督導則告訴她，是為了她好的決定，「妳也知道骨傷恢復期久，我們怕妳馬上回來上班、走動，結果腳又腫了、又發生什麼事，到時請假要臨時調人，所以乾脆直接休到月底，這是我們的美意。」

此外，小花也表示，自己詢問了律師朋友後，對方告訴她，「資方雖有權調職，但仍應符合調職五原則與誠信原則，醫院是否得以護理師穿固定鞋有礙觀瞻為由，逕自將護理師調職，存有檢討是否違反調職五原則與誠信原則的餘地。」另外，律師朋友也提到，「依據勞工請假規則之規定，勞工有請病假的權利，就是否請病假一事，應由勞工自行決定，雇主不得在未經勞工同意之情形下，逕以院方之判斷為勞工『請病假』。」

對此，小花無奈地表示，「我可以理解督導的說法，但不代表我同意，一方面我不知道督導有沒有被護長告知說，我事先不知道我下半月都被砍班的事情。」另外，小花也透露，「有同事像我私下透露，目前要緊的是，6月排班到底有沒有我，他們覺得我應該要先跟護長確認，應該要在我20號回診之前，都先不要動我的班表。」

▲獨／急診護師骨折剛復原…想穿固定鞋！被砍半月班　督導：有礙觀瞻，損醫院形象。（圖／熊女提供）

▲小花詢問6月班表是否能先告知，卻沒有得到明確回應。（圖／受訪者提供）

小花告知護長情況後，對方要求她20日看診後與督導一起討論，但對於小花詢問「20號之前，如有要調動我6月班表，能否提前告知」一事，卻沒有再多做回應。對此，小花最後也無奈向記者透露，「目前已經確定我5月的班已經被刪到月底，而現在6月班表也還不確定...只能等20號回診之後當面再去找護長、督導談」。小花最後也無奈感嘆，「院方做決定都沒有盡告知義務，甚至我主動詢問也得不到回應，讓我有種因為一個骨折好像丟了工作的感覺？」

對此，院方也提出說明表示，考量急診工作性質，基於員工關懷與職場安全，該單位主管本來已經核予病假，後續並將依該名員工的傷勢與其討論後調整至適合的工作。該單位主管從未表示，該名員工所言之有礙觀瞻說法。另外「如果你今天真的要穿固定鞋，我就把你調離單位」等言論亦與事實不符。

不過，對於院方的聲明與說法，小花則氣憤補充表示，當時有其他同事陪同，而陪同的同事也都有聽到當時我們雙方的對話，等於有人證在場，並非口說無憑捏造。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

快訊／北市中山區豪宅深夜火警！濃煙狂冒…雲梯車急出動

台中賓士男被叭爆氣！撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水「噴射臉胸」…倒地還被搶

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署：我脫產了啦

北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

快訊／北市中山區豪宅深夜火警！濃煙狂冒…雲梯車急出動

台中賓士男被叭爆氣！撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水「噴射臉胸」…倒地還被搶

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署：我脫產了啦

北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

宿舍藏大量保險套！人夫冷曝「小三懷孕2次」正宮崩潰

即／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

賓士撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

台南飆速撞死女騎士！警逮後座男女

遭名媛抹黑...美女CEO當庭淚崩！

即／北市豪宅深夜火警　雲梯車急出動

影片曝！台南轎車闖紅燈　女騎士遭撞慘死

絕對服從契約！狼師指侵、逼自慰6少男遭起訴

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水噴灑

更多熱門

相關新聞

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

一名謝姓診診醫師也心有戚戚焉表示，以前凌晨會常有濃妝辣妹胃痛掛急診，而且掛的是「小兒科」，旁邊還有幹部陪同，除非嚴重到住院，否則就要回去繼續陪酒，讓他心疼表示，「在急診室看得到許多社會黑暗面！」

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句」媽臉垮

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句」媽臉垮

去過墾丁花東！13人衝高醫要求採檢　

去過墾丁花東！13人衝高醫要求採檢　

連假後急診爆增　指揮中心說明

連假後急診爆增　指揮中心說明

憂新冠疫情…這個數字1個月內意外降4成！

憂新冠疫情…這個數字1個月內意外降4成！

關鍵字：

急診固定鞋國泰醫院

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面