獨／急診護師骨折剛復原…想穿固定鞋！被砍半月班　督導：有礙觀瞻，損醫院形象

▲急診護理師想穿固定鞋上班，保護腳避免二度傷害，卻遭到督導以「有損醫院形象拒絕」。（圖／受訪者提供）

記者林昱萱／採訪報導

在北部某教學醫院急診室工作的護理師「小花」（化名），向《ETtoday新聞雲》爆料指稱，日前去玩時踩空跌倒，造成骨折情形，沒想到卻在沒被事先告知的情況下，遭到護長砍班，而因為急診室工作繁忙，小花本來想穿著固定鞋上班，保護自己的腳、避免二度傷害，卻被督導告知不准，理由是「在急診室穿固定鞋，有損醫院形象、有礙觀瞻」。

小花向《ETtoday新聞雲》爆料指稱，7日跟同事一起去礁溪玩，但到民宿時，不小心踩空跌倒，經初步診斷發現，右腳第五趾疑似骨折，而為了保險起見，醫師也建議她之後再到大醫院處理。小花隔天回台北後，也到任職的醫院再照X光，而經醫院醫生評估，其右腳第五掌骨骨折，並建議她休養數日、並到門診續追蹤治療。

▲▼小花的右腳掌骨折。（圖／受訪者提供）

由於下次回診的時間，是5月13日，因此小花於8日當天，向護長多請了11日到13日的假，想說看回診結果如何，再看看之後的假要怎麼請。幸運的是，13日複診當天，骨科醫師又照了一張X光並表示，看起來目前沒什麼問題，現在看起來復原狀況好非常多，完全不需要石膏了，並且告知小花之後使用彈繃固定即可。

另外，骨科醫師也表示，關於休養多久可以上班，這部分可以依照自己評估疼痛狀況即可。不過，由於小花在急診室上班，很常需要走動、推床，性質較為忙碌，也較容易有二度傷害，因此就算小花的情況是可以上班的、過了疾病的急性期，都不會痛了也行動自如，也不代表裡面骨頭有完全長好，骨折的點還是很脆弱，如果因推床被床壓到，可能造成二度傷害。

對此，骨科醫師對小花表示，既然是在急診室上班，那他推薦一款需要自費的固定鞋，穿著固定鞋上班，避免受到二度傷害，而小花也向記者強調，「只是為了保護，避免工作中造成二度傷害，而不是代表我本身病況需要，如果不是在急診室這種高風險的地方就不需要這個固定鞋，只要用彈繃就好，固定鞋的概念是保護而非治療。」

▲小花想依照醫師建議，穿著固定鞋在急診上班，卻遭到拒絕。（圖／受訪者提供）

對此，小花表示，複診完之後就有去找護理長討論請假事宜，並報告情況，「我就跟護長報告說，醫師覺得我上班自行評估就好，我想要再請兩天假，因為依照醫院請病假流程，需要寫一張A4，上面有一些空格要我自己填的，下面有要我簽名，一開始我前三天，11日到13日請假那三天，我都有附上相關證明，上面的流程也都是我自己填的，按照基本流程應該是要這麼做。」不過，小花也提到，「我跟護長說想要再請15日、16日兩天，他說OK就馬上拿出空白病假單，他就說：『來來來，你就在下面簽名、寫員工編號就好，其他我幫你補』，等於我那時簽了一張空白假單，但我那時沒想太多，我根本沒想到他會有寫假日期什麼的。」

小花接著表示，「填完空白假單後，我要回報看診事情，有提到骨科醫生說要穿固定鞋，我有拿照片給他看，護長就說要問問督導，結果我吃完午餐後我就接到護長LINE的訊息」，從訊息可見，小花原先只多請15、16日兩天，但卻變成他5月下半月，全數的班都被砍光，且穿著固定鞋一事也遭到拒絕。

▲督導拒絕讓小花穿著固定鞋在急診室上班。（圖／受訪者提供）

小花看到訊息後，便立即回到醫院內詢問問護長，「為什麼班要被刪光，我不是只向您請了5天的假嗎？」而護長則回應，「這是和督導討論的結果。」對此，小花也問，「那既然如此為什麼6月回來上班時，不能穿著固定鞋？」、「骨科醫師都說我可以上班了，如果我堅持只要請5天假，如果我堅持我下禮拜要回來上班呢？」對此，護長聽到後便表示，「不行啊！我都已經把你5月的班都刪光了，人力也調好了，你知道排班有多麻煩嗎？」

最後護長直接打電話給督導，要小花直接跟督導談。針對穿著固定鞋一事，督導則回應，「會有礙醫院觀瞻，身在急診室會接觸到很多人，影響病人對醫院觀感，如果你被病人偷拍檢舉上報呢？會影響醫院形象。」

▲▼小花表示，5月後的班別遭擅自砍光，而督導則是聲稱，這是一片美意。（圖／受訪者提供）

對此，小花表示，「這解釋我不能接受，這樣很不合理，我不能以保護我自己的方式工作嗎？這是我的權利，也是醫生建議，但督導堅決說，只要我在急診室工作就不能穿，我就說假設我今天按照你們的作法，我只單穿護士鞋，但好死不死我推床時被壓到，結果直接骨折要開刀要住院，這部分要怎麼負責？」

小花也問，「如果到時二度傷害，保險公司可能會說，你沒穿鞋，我們可以不賠，而且依照病假規定，一年好像只能天30天，我現在已經被請16天，我自己前面請5天，後面11天被強迫性質砍班，如果我到時再受傷，我這年只剩14天，我如果到時候更嚴重、如果開刀住院、保險、病假，能否申請職災？這都是很大問題。」

對於小花的疑問，督導則回應，「如果你今天真的要穿固定鞋，可能就要把你調離單位，調到哪裡目前還沒辦法確定，可能如文書工作、接電話人員」但熊女表示，「我覺得這部分很矛盾，是因為在急診上班，我需要保護腳，避免二度傷害，但把我調到其他單位，我不需要走動，何須穿固定鞋？」

▲▼小花無奈地在群組向大家透露情況。（圖／受訪者提供）

小花也表示，「督導一直說，要調到哪裡，沒有辦法給我明確決定，5月底後再討論。」至於小花被迫刪班的事情，督導則告訴她，是為了她好的決定，「妳也知道骨傷恢復期久，我們怕妳馬上回來上班、走動，結果腳又腫了、又發生什麼事，到時請假要臨時調人，所以乾脆直接休到月底，這是我們的美意。」

此外，小花也表示，自己詢問了律師朋友後，對方告訴她，「資方雖有權調職，但仍應符合調職五原則與誠信原則，醫院是否得以護理師穿固定鞋有礙觀瞻為由，逕自將護理師調職，存有檢討是否違反調職五原則與誠信原則的餘地。」另外，律師朋友也提到，「依據勞工請假規則之規定，勞工有請病假的權利，就是否請病假一事，應由勞工自行決定，雇主不得在未經勞工同意之情形下，逕以院方之判斷為勞工『請病假』。」

對此，小花無奈地表示，「我可以理解督導的說法，但不代表我同意，一方面我不知道督導有沒有被護長告知說，我事先不知道我下半月都被砍班的事情。」另外，小花也透露，「有同事像我私下透露，目前要緊的是，6月排班到底有沒有我，他們覺得我應該要先跟護長確認，應該要在我20號回診之前，都先不要動我的班表。」

▲小花詢問6月班表是否能先告知，卻沒有得到明確回應。（圖／受訪者提供）

小花告知護長情況後，對方要求她20日看診後與督導一起討論，但對於小花詢問「20號之前，如有要調動我6月班表，能否提前告知」一事，卻沒有再多做回應。對此，小花最後也無奈向記者透露，「目前已經確定我5月的班已經被刪到月底，而現在6月班表也還不確定...只能等20號回診之後當面再去找護長、督導談」。小花最後也無奈感嘆，「院方做決定都沒有盡告知義務，甚至我主動詢問也得不到回應，讓我有種因為一個骨折好像丟了工作的感覺？」

對此，院方也提出說明表示，考量急診工作性質，基於員工關懷與職場安全，該單位主管本來已經核予病假，後續並將依該名員工的傷勢與其討論後調整至適合的工作。該單位主管從未表示，該名員工所言之有礙觀瞻說法。另外「如果你今天真的要穿固定鞋，我就把你調離單位」等言論亦與事實不符。

不過，對於院方的聲明與說法，小花則氣憤補充表示，當時有其他同事陪同，而陪同的同事也都有聽到當時我們雙方的對話，等於有人證在場，並非口說無憑捏造。

►我沒有遲到，是時間遲到了！