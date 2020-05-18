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下海養男友！輕熟女慘染梅毒「更賣力接客」…心碎自白：想害出來嫖的男人

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▲▼她被男友逼下海接客。（圖／翻攝自青年時報）

▲她被男友逼下海接客。（圖／翻攝自青年時報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省青田縣一位輕熟女因為沒錢，被同居男友逼下海，懷恨在心，不幸染上梅毒後，隱瞞病情，更加頻繁的接客，所賺的錢竟然還全部給男友花，日前工作中被警方逮捕。她事後供述，自己對男人已經失望，「我就是想害來嫖的男人！」

據《青年時報》報導，2016年到2017年之間，在一個偶然的邂逅中，珂姓女子與一男子發展成砲友，不久之後生情開始交往同居。但因生活拮据，男友竟然想讓珂女下海。雖然，她答應了請求，但也對對方失望透頂。

隨後，珂女在明知自己患梅毒的情況下，頻繁地在青田從事賣淫活動，以100元人民幣（約新台幣420元）1次的價格，與多人進行性交易，所賺的錢幾乎全給了男友。2019年10月17日，珂女接了兩單「生意」，在第二單「生意」交易後，被當地公安機關抓獲。

事後，被問起患有梅毒還不斷「接客」的原因時，她氣憤表示，「一個是因為我沒錢，想要去賣淫賺點錢，另一個是因為我被別人傳染了梅毒，我覺得男人都不是好東西，我就是想害出來嫖的男人，想要傳染給別人。」

5月7日，浙江麗水青田縣法院依法對這起傳播性病罪案件進行公開開庭審理。珂女依法被判處有期徒刑9個月，並處罰金2000元人民幣（約新台幣8441元）。

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