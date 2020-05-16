分手收2裸照「看我怎麼報復妳」...女友崩潰那一夜！渣男：還有更精彩的

▲偷拍女友下場慘！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者劉維榛／綜合報導

偷拍自食惡果！一名楊姓男子啪啪後凍抹條，偷拍女友性器官，熟睡的她根本渾然未知。事後小倆口鬧分手，楊男傳裸照威脅，並揚言「妳等著看我怎麼報復妳」，嚇得女友報警提告。地院判處4個月徒刑，楊男卻自認「態度良好又無前科」希望獲取緩刑，下場仍被高院駁回。

去（2019）年3月，楊男在女友的住處展開一場魚水之歡，完事後，看著她熟睡的性感之姿，楊男竟偷偷拍下私密處收藏。5個月後，女友卻以個性不合要求分手，楊男一怒之下傳2張裸照，更嗆聲「妳等著看我怎麼報復妳」、「還有更精彩的」！

崩潰的女友得知被偷拍，更怕生命遭受到威脅，慌張報警求助，決定提起妨害秘密與恐嚇告訴。宜蘭地院認為，楊男為滿足一己欲望，未尊重女友隱私權偷拍，甚至出言恐嚇，因此一審判刑4月，得易科罰金12萬元。

楊男卻以「一時思慮未週，意氣用事，損害情節輕微，坦承犯案後，態度良好，又無前科紀錄」為由認為判太重，加上一人扛起家中經濟，無力繳納易科罰金，向法官喊話給予緩刑。

不過高院認為，楊男舉止已對女友造成心生恐懼及不安，加上至今也末達成和解或賠償任何損失，因此維持原判，但此案仍可上訴。