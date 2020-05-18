影／落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3男女拔腿狂奔…目擊者騎車怒追：快回去



記者林悅、陳韻如／台南報導

台南中西區民生路與中華西路口18日凌晨發生一起死亡車禍，一輛銀色轎車違規闖紅燈，高速撞上一名黃姓女騎士，巨大的撞擊力道，導致女騎士當場噴飛10公尺，隨後倒地不起，送醫不治。誇張的是，肇事轎車車上駕駛及2名乘客竟棄車拔腿狂奔，目擊者見狀立刻騎車追趕，並不斷喊道，「肇逃喔！快回去！」模樣相當誇張。

▲台南落跑影片曝。（圖／記者林悅翻攝）

這3名肇事男女落跑的畫面事後曝光，只見這3人撞到人後，竟不顧女騎士安危，直接棄車拔腿狂奔，現場一名目擊者見狀，立刻騎車追趕，並不斷喊著，「回來！肇逃喔！快回去！」

▲3男女撞死人，下秒竟棄車逃逸，警方正積極調閱監視器畫面調查。（圖／記者林悅翻攝）

誇張的是，身穿白衣的駕駛眼見逃不掉，還雙手叉腰，一臉茫然地站在路邊，接著開口說道，「我弟弟他們在那邊嘛！」讓在後方追趕的目擊者相當傻眼，氣得催促3人回到現場，無奈最後3人還是逃逸無蹤。

這起案件造成女騎士頭部重創身亡，而警方目前正積極調閱監視器畫面逮人，至於詳細的事發經過，仍有待調查釐清。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

花蓮深山見車不見人！地主巡視工寮 驚見水電工陳屍蓄水池嚇傻…衝下山報警

豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」崩潰 剩48萬全被她拿去養牛郎