媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北石門俞家肉粽負責人17日上午在店門前違規左轉，與對向重機騎士發生擦撞，巨大的撞擊力道，導致重機幾乎全部碎裂，騎士倒地不起，送醫後仍因傷重宣告不治。據了解，俞男母親最近才剛過世，18日準備出殯，而如今他卻在自家店門前撞死人，也讓人不勝唏噓。

▲新北石門17日早上傳出車禍意外，肉粽店老闆撞死重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起車禍發生在17日上午，當時俞男正準備將貨車開回住處，卻疑似貪圖方便，直接在店門前跨越槽化線迴轉，當場與騎著有火刃之稱的CBR1000RR Fireblade重機黃姓騎士發生碰撞，導致騎士當場倒地重傷，送醫不治。

▲撞擊力道猛烈，導致重機幾乎全毀，模樣慘不忍睹。（圖／記者郭世賢攝）

黃姓騎士的姪子事後接受訪問時難過表示，黃男才48歲，還有2個小孩要養。黃男姪子另外提到，透過黃男重機的狀況研判，事發當時幾乎連剎車的機會都沒有，就直接撞上，「如果有剎車，輪胎會有摩擦痕跡，但現在完全沒有」。

▲黃姓騎士家屬事後難過表示，「連剎車的機會都沒有」。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，據調查，俞男媽媽最近剛過世，18日準備出殯，但如今他卻在自家店門前撞死重機騎士，也讓家屬相當錯愕。全案警方訊後，將依過失致死罪嫌將俞男移送地檢署偵辦，而至於事件詳細發生背景、肇事責任歸屬等仍有待警方進一步調查釐清。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死 殘骸噴飛滿地

花蓮深山見車不見人！地主巡視工寮 驚見水電工陳屍蓄水池嚇傻…衝下山報警

豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」崩潰 剩48萬全被她拿去養牛郎