　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北石門俞家肉粽負責人17日上午在店門前違規左轉，與對向重機騎士發生擦撞，巨大的撞擊力道，導致重機幾乎全部碎裂，騎士倒地不起，送醫後仍因傷重宣告不治。據了解，俞男母親最近才剛過世，18日準備出殯，而如今他卻在自家店門前撞死人，也讓人不勝唏噓。

▲新北石門17日早上傳出車禍意外，肉粽店老闆撞死重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北石門17日早上傳出車禍意外，肉粽店老闆撞死重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起車禍發生在17日上午，當時俞男正準備將貨車開回住處，卻疑似貪圖方便，直接在店門前跨越槽化線迴轉，當場與騎著有火刃之稱的CBR1000RR Fireblade重機黃姓騎士發生碰撞，導致騎士當場倒地重傷，送醫不治。

▲新北石門17日早上傳出車禍意外，肉粽店老闆撞死重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲撞擊力道猛烈，導致重機幾乎全毀，模樣慘不忍睹。（圖／記者郭世賢攝）

黃姓騎士的姪子事後接受訪問時難過表示，黃男才48歲，還有2個小孩要養。黃男姪子另外提到，透過黃男重機的狀況研判，事發當時幾乎連剎車的機會都沒有，就直接撞上，「如果有剎車，輪胎會有摩擦痕跡，但現在完全沒有」。

▲新北石門17日早上傳出車禍意外，肉粽店老闆撞死重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲黃姓騎士家屬事後難過表示，「連剎車的機會都沒有」。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，據調查，俞男媽媽最近剛過世，18日準備出殯，但如今他卻在自家店門前撞死重機騎士，也讓家屬相當錯愕。全案警方訊後，將依過失致死罪嫌將俞男移送地檢署偵辦，而至於事件詳細發生背景、肇事責任歸屬等仍有待警方進一步調查釐清。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴飛滿地

花蓮深山見車不見人！地主巡視工寮　驚見水電工陳屍蓄水池嚇傻…衝下山報警

豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」崩潰　剩48萬全被她拿去養牛郎

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

欠6萬還嗆輸贏！他怒衝上門討債　砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

攀爬桃園塔曼山迷途　救難隊漏夜搜救18小時找回7人

國5彭山隧道休旅車引擎突冒濃煙　3人驚險逃生！車陣綿延3公里

妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：案情不單純

小琉球美人洞婦人抓海龜被拍下　遭逮做筆錄嚇傻「不知道違法」

深夜獨攀屏風山「什麼裝備都不夠」迷途了　男被救下山恐遭罰

影／落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3男女拔腿狂奔…目擊者騎車怒追：快回去

永康街4000萬房「買40年突沒了」　退休女師淚告14人：他們都騙我！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

欠6萬還嗆輸贏！他怒衝上門討債　砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

攀爬桃園塔曼山迷途　救難隊漏夜搜救18小時找回7人

國5彭山隧道休旅車引擎突冒濃煙　3人驚險逃生！車陣綿延3公里

妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：案情不單純

小琉球美人洞婦人抓海龜被拍下　遭逮做筆錄嚇傻「不知道違法」

深夜獨攀屏風山「什麼裝備都不夠」迷途了　男被救下山恐遭罰

影／落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3男女拔腿狂奔…目擊者騎車怒追：快回去

永康街4000萬房「買40年突沒了」　退休女師淚告14人：他們都騙我！

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

屏東男路倒民眾急報案　喊叫沒反應「手突揮動」嚇到警

Facebook斥資120億收購Giphy　未來將與Instagram整合

四川達州市一罐車鬧區奪命！失控衝撞「機車騎士當場撞飛」…慘叫聲連連

ECFA十年大限下月到期「會不會失效？」經濟部：陸方並未發出終止通知

金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

韓國K聯賽「充氣娃娃」應援團　奶大腰細超吸睛

許純美近照曝光！　閨蜜大讚「現在一樣很漂亮」曝她百億財產

妻受夠虐待提離婚！竟遭丈夫拿菜刀「怒砍斷鼻子」...阿富汗封鎖後家暴增

快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

越南辣妹來台接客　淚賺10萬都為了他

落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3人拔腿狂奔

10歲小哥哥救妹妹溺斃　生日變忌日

俞家肉粽老闆撞死人　店員曝心聲

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

俞家肉粽老闆店門前撞死人！家屬：剎車機會都沒有

妻遭行刑式爆頭！夫電梯深情擁吻8秒　警驚：不單純

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

桃園3歲童賣場遭擄　警方新竹逮嫌犯

渣夫偷情嫂嫂！人妻忍10年↑崩潰

纏綿應召女…他預付金用2次就肛門開刀！錢討不回崩潰

更多熱門

相關新聞

小狗遭壓車底！路人聚集抬車救狗

小狗遭壓車底！路人聚集抬車救狗

「人」果然是台灣最美的風景！網友曾小姐在臉書PO出照片表示，17日下午3時許，位於基隆愛三路上、仁愛市場路口發生了一起碰撞車禍，發出的聲響引來路人目光，卻驚見遭撞者是一位牽著黑貴賓的女飼主，而狗狗不幸被壓在車底，沒想到周邊路人見狀後，紛紛熱心上前合力「抬車救狗」，畫面讓人非常感動！

印度移工「塞滿聯結車」遇車禍24死

印度移工「塞滿聯結車」遇車禍24死

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

轉彎下腰撿手機撞翻車男酒駕送辦

轉彎下腰撿手機撞翻車男酒駕送辦

轉彎自撞駕駛神秘消失　17小時後現身：回家睡覺去

轉彎自撞駕駛神秘消失　17小時後現身：回家睡覺去

關鍵字：

石門俞家肉粽車禍

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面