花蓮深山見車不見人！地主巡視工寮　驚見水電工陳屍蓄水池嚇傻…衝下山報警

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮知名玩水秘境白鮑溪16日晚間發生一起溺斃案件，一名吳姓水電工受附近農用工寮的盧姓地主之託，協助架設水電管路，卻被發現陳屍一旁蓄水池，且屍體僵硬，明顯死亡多時，盧男巡視工寮時見到吳男車子卻不見人影，沒想到卻赫見他陳屍蓄水池，嚇得趕緊報警。

▲工寮地主巡視時，驚見水電工陳屍蓄水池，嚇得趕緊衝下山報警。（圖／記者蕭可正翻攝）

盧姓地主表示，過去兩天自己都有到工寮視察，但都沒有見到吳男，直到16日下午4時40分許再次到工寮時，發現吳男所駕駛的車輛，卻不見吳男蹤影，而一到蓄水池查看，竟赫見吳男仰臥在蓄水池內，但因山上收訊不佳，他只好趕緊衝下山報案。

▲警消獲報後趕抵現場，並將水電工屍體拉上岸，而詳細死因仍有待調查。（圖／記者蕭可正翻攝）

警消獲報趕抵現場時，發現現場是一處長約5米、寬約4米的蓄水池，深度大約2.5米，四周皆是斜坡，平時用來灌溉農作物用，而吳男落水時，水位約9分滿。初步研判，吳男身體並無外傷，疑似是在施工過程中不慎意外跌落溺斃，但詳細的死因仍須調查釐清。

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快訊／花蓮水電工溺斃白鮑溪！疑施工意外摔落蓄水池 民眾見屍嚇傻