泰晤士報：美兵推2030年將被中國海軍打敗　阻止攻台「很吃力」

▲美國太平洋艦隊的瀕海戰鬥艦「加布里埃爾·吉福德號」12日於南海航行。（圖／美國海軍）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美角力持續，英國《泰晤士報》16日報導指出，美國國防部的一系列「大開眼界（eye-opening）」兵棋推演顯示，美國將在海戰上被解放軍擊敗，且要很費力才能阻止中國大陸侵略台灣，屆時甚至關島的美軍基地也會處於危險之中。

報導引述美國國防部消息人士說法，稱幾次兵推結果顯示，美軍將被擊敗，其中一次兵推模擬2030年中美在太平洋爆發衝突，屆時大陸海軍新型攻擊潛艦、航空母艦以及驅逐艦都已服役，美國將會輸掉戰爭。

兵推還顯示，中方累積的中程彈道飛彈，已使美國印太司令部轄區內每個基地和航母打擊群，難以抵擋壓倒性的攻擊，另外，關島是美軍B-2「幽靈」（Spirit）和B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）等戰略轟炸機的基地，因此被認為完全處於危險之中。

▲美國海軍美利堅號航行南海。（圖／美國海軍）



美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）證實兵推結果。她同時指出，中美之間最不穩定的問題就是台灣，可能會升級為戰爭，甚至引發核戰。

另有消息人士向《泰晤士報》表示，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）已多次（針對中國的軍力威脅）發出警告，五角大樓正準備改變戰略，「目前國防部的重點是研發更多高超音速武器，以對抗中國威脅，並在亞太地區部署更多遠程及地面發射的巡弋飛彈，和為海軍陸戰隊配備反艦飛彈。」