解放軍展開11周「渤海軍演」　美軍驅逐艦現身上海外海

▲美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta）排出115的字樣，代表在東海部署115天，在渤海軍演之際現身上海外海。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍從14日起實施長達11周的「渤海軍演」，但是16日美軍的柏克級驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta），現身在上海外海時機相當敏感。美軍太平洋艦隊則表示，帕拉爾塔號本周在東海航行。

《南華早報》引用北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」指出，艦上自動識別系統的信號顯示帕拉爾塔號於15日早上8時，出現在距離中國東部海岸約214公里的海域。

可執行防空與打擊陸上目標任務的帕拉爾塔號，3日起在中國附近海域出沒，據報從東海航道駛入黃海，是美軍不到一個月內的第二艘。神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）上月17日曾在山東省威海市外海約77公里處出沒。

美軍太平洋艦隊日前在臉書上發布一張照片，艦上人員在甲板上排出「115」，代表軍艦已經在東海部署115天。

▲解放軍人民海軍過去軍演畫面。（圖／翻攝自人民海軍）



大陸軍事專家宋忠平分析，這次演練時間長，可能包含實戰環境下，陸、海、空、天、電多軍兵種聯合作戰、兩棲登陸、奪島以及防空反導、電子對抗等，是一場攻防兼備的聯合軍演。

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