巨石砸車女駕駛驚嚇撞山壁亡！一審判國賠859萬　南投縣府上訴

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段，於2017年11月間發生一起落石砸車事件，34歲邱姓女駕駛疑受驚嚇，車輛失控撞上山壁，最後傷重不治。事後家屬提起國家賠償訴訟，南投地方法院一審判決縣府須賠償新台幣859萬餘元，但縣府表示，該路段陡峭山壁屬林務局土地，事發前又有下雨，應屬天災，已提起上訴。

南投縣投131線是埔里往返魚池的重要道路，車流量大，惟牛洞路段因地質不穩定導致常有落石發生，2017年初即發生一起陳姓機車騎士遭落石砸傷事故，同年11月19日邱女更因被落石砸中轎車，導致死亡意外發生。

警方調查，邱女於2017年11月19日開車要從魚池到埔里，途經投131線約4.6公里處時，邊坡突然掉落一塊巨石，砸中邱女轎車，落石砸穿前擋風玻璃、掉進副駕駛座，雖未直接砸傷邱女，但邱女疑受驚嚇，轎車失控自撞山壁，導致邱當場失去呼吸心跳，經送醫後仍回天乏術。

事後邱女家屬認為這是由於政府過失，遂提起國賠訴訟。法官審酌，南投縣政府管理道路不當，且死者為大，判賠859萬餘元；縣府不服，認為該路段陡峭山壁屬林務局土地，事發前又有下雨，應屬天災，提起上訴。

不過，針對該路段，縣府已有所作為，縣府向中央爭取補助款進行邊坡防護工程，施設雙層落石攔截網，於2019年4月間完成全部工程，並且在颱風及梅雨季時曾多次攔截大型石塊成功，保障人車往來安全。

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