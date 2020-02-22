翻落20公尺橋墩「手機掛樹上」　單車手獨躺冰凍河床…狂抖整晚



▲張男從因閃車從橋上翻落到河床上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名自由車選手疑似因路況不熟加上閃車，意外跌落尖石鄉的一處20公尺深橋墩河床下，傷者獨自在河床上度過一晚後才順利撿回手機對外求救，不過卻再次因路況不熟而報錯事故地點，讓心急如焚的家屬撲空，家屬轉向警方求救，還好，此次協助的員警中剛好有一名熟門熟路的「在地人」，依轉述的訊息中抽絲剝繭，順利協助找到傷者。

桃園一名張姓自由車愛好者，自我訓練於2月20日自尖石鄉宇老返程時，疑似路況不熟，在晚間9點左右誤駛入吹上部落便道，轉竹61線道路時因閃避車輛、操控不慎摔落約20公尺深的橋墩河床下。張姓男子傷重無法動彈，且手機連同車輛一同掛在樹上無法對外求救，只能獨自1人在冰凍的河床上度過一晚。

▲因手機一起掛在樹上，張男獨自在河床凍了一個晚上。



21日下午1點多，懸掛在坡崁樹上的自由車因風吹掉落下來，才讓張男順利取得手機求救。只是張男因路況不熟，將事故地點報錯給家人，家人抵達錯誤的地點後找不到人，才緊急撥電話向當地的梅花派出所求助。

梅花所所長陳慧璿深感事態嚴重，立即與警員陳基甸火速趕往報案現地，除安慰張男家人外，並就轉述資料注意到事故地點附近有「一座教會」、「張男就躺在附近的一座橋下」。

▲▼警消人員順利找到張男。

警員陳基甸剛好是在地泰雅原民，對當地地形了解，因此研判張男應該是在竹61線1.5K二號橫橋下，一行人趕緊驅車前往搜尋，果然發現奄奄一息的張男，立即通知尖石消防分隊將傷者緊急送竹榮醫院。

張男目前傷勢穩定，家人也頻頻向現場警、消人員道謝，若無警方熟悉地形及早發現，以目前山中晝夜溫差大的情況下，後果真不堪想像。橫山分局呼籲駕駛慢車的朋友，依然要注意車前狀況，車身照明及反光設備要齊全，才能快樂出門，平平安安返家。

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