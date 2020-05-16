聯結車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

▲小客車來不及反應撞上聯結車，造成1死6傷。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019年6月4日凌晨，國道1號北上75.6K處湖口-楊梅段發生一起1死6傷的車禍，鄒姓聯結車司機因邊開車邊分心看手中單據，導致車子失控撞上護欄斜跨2個車道，後方來車再繼續向前追撞，造成1死1重傷，新竹檢方依過失致死罪嫌起訴鄒男。

檢方調查，65歲的鄒男於2019年6月4日凌晨4點多駕駛聯結車，行經北上75.6公里處時，因分心看手中的單據，未充分注意車前狀況、方向盤向左急打，車輛失控衝撞上左側護欄後停止，而曳引車身斜跨內側車道及部分中線車道。

▲小客車駕駛經送醫搶救仍宣告不治。



鄒男於車輛停止後，卻未立刻放置三角錐、三角立牌或其他警告標示，使得後方由林男駕駛的小客車來不及反應而追撞上；小客車上還搭載6名印、泰籍移工，7人因翻車分別受到輕重傷，其中林姓駕駛傷重不治。

檢方依過失致死罪嫌將鄒男提起公訴，由於鄒男於案發後向警方坦承，符合自首條件，檢方也建請院方減輕其刑。另1名泰勞因雙側肺挫傷合併創傷性氣血胸、創傷性蜘蛛網膜下出血，經葉克膜手術後，生活無法自理，需24小時專人照顧，鄒男已與家屬達成和解，過失重傷害部分不起訴。

▲小客車嚴重扭曲變形。

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