新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

▲李男偷走200年古蹟牌匾，卻用3.5萬的賤價賣給張男，2人一起被判刑。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警局於2018年底接獲民眾報案，稱其祖厝4面牌匾遭竊，由於該批失竊物是為新竹市文化局所公告市定古蹟「春官第」之部分文物「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等4面牌匾，經警方調閱近百支監視器找到竊賊與接手的買家。案經新竹地院審理終結，對李姓竊賊依竊盜罪，判處有期徒刑6月，易科罰金18萬，犯罪所得3萬5仟元沒收。另張姓買家依故買贓物罪判處有期徒刑5月，易科罰金15萬，扣案之IPhone 6手機及門號沒收。

▲監視器拍下李男行竊的畫面。

據判決，李姓男子於2018年9月9日凌晨騎乘機車，以徒手拆卸方式竊取「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等四面經行政院文化部文化資產局所登錄府授文資字第1020208019號「春官第」之文物。警方過濾近百支監視器後，找到李嫌，他也坦承竊取4塊牌匾並轉售張姓買家，警方循線找到張姓買家，並持搜索票當場查獲4塊失蹤的牌匾。

張姓買家坦承持有4塊牌匾，但否認知情贓物，他辯稱，是李男向他借錢當作抵押，日後李男有錢了還會再贖回去。

李男則向法官表示，自己再三向對方保證，牌匾不是偷來的，是從古厝撿來的，不會有問題，由於當時因缺錢向對方借錢，也討論到是否用牌匾抵押的，但最後仍是張男分別以1萬7千元、1萬8千元的價格分2次買走4塊牌匾，2次皆為買斷，且都是張男主動開價。

▲▼遭竊之文物「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等四面牌匾為行政院文化部文化資產局所登錄府授文資字第1020208019號「春官第」之文物，該古蹟文物係開台進士鄭用錫之宅第資產，最早可源溯自道光三年間（1823），迄今已將近200年歷史。

張男說，自己是做水電、鐵工，遇到工地有一些古物，就會去買，有人喜歡就會讓給別人，自己也很擔心收到贓物，可是看對方可憐，才會伸予援手，為此還去工地現場勘查過。

法官認，警方前往搜索時也曾在張男家中看見大量古玩、藝品，顯見張男對於古物真偽、價值應有相當程度的辨識能力，而光從牌匾上「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明徑」、「進士」等大字，「欽命大總裁…為會試中試第四十一名殿試第三甲第一百九名鄭用錫立」、「戶部國子監道光丙午年為淡水廳貢生鄭如樑立」等小字，就算是一般人也能判斷非尋常之物，更何況是兼從事古物買賣之人，張男明明對牌匾來源有所質疑，卻辯稱不知道是贓物，其說法實在無法讓人信服。

法官審酌，李男說詞諸多保留，過程中也有附張男之嫌，但經最終仍確認雙方以「賣」的方式成交，且若是抵押，雙方卻未就約定贖回訂定期限，又張男帶回牌匾後，還為4塊牌匾小心清理，連細節都不放過，並細部拍照與同好分享，若只是單純抵押，事後還要歸還，何須多此一舉？實在是畏罪卸責之詞，不足採信，因此張男犯罪事實明確，應依法論科。依竊盜罪，對李男判處有期徒刑6月，易科罰金18萬，犯罪所得3萬5仟元沒收。依於全部故買贓物罪對張男判處有期徒刑5月，易科罰金15萬，扣案之IPhone 6手機壹支（含門號0000000000號SIM卡壹張）沒收。

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