　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東警＆農會人員積極阻詐成功　保住老農辛苦一輩子存款48萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警成功阻止老農被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警成功阻止老農被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東導

屏東縣林邊鄉藍姓老農，接獲詐騙集團佯稱法院人員要凍結他帳戶，必須將戶頭內的現金提領出來再轉到指定戶頭內，否則會被扣押，他緊張跑到農會欲轉帳，農會人員發覺有異，報警協助，成功阻止他被騙，讓他痛斥詐騙集團沒有良心。

東港分局林邊分駐所警員林順興、陳佳璋二員，於日前早上執行巡邏勤務，接獲林邊農會職員報案，稱有83歲藍姓老農欲領取現金新台幣48萬，直覺有異因此打電話報警。

林邊所員警平時常利用各式機會，到轄內各金融機構向所屬職員及民眾宣導165反詐騙資訊，因此林邊農會職員於受理協助老翁匯款時發覺事有蹊蹺，當下想起來日前員警前往宣導的內容，馬上致電通知林邊分駐所。

警方獲報後迅速趕到，經瞭解藍姓老農接獲自稱臺灣屏東地方法院民事執行處人員打來的詐騙電話，聲稱要凍結該他農會的金融帳戶，且指示該老翁至農會領取現金新台幣48萬後再匯款到該對方指定帳戶。

這是典型詐騙手法，警方與林邊農會職員們同心協力勸說告知藍姓老農指此係假冒公署公務員的詐騙方式，他經大家的勸說最後才恍然大悟，勃然大怒的斥責詐騙集團有夠沒天良居然詐騙民眾血汗錢，離去前，眉開眼笑不斷的向林邊農會行員及員警頻頻道謝。

東港警分局長劉清俊肯定員為民服務精神，也感謝林邊鄉農會人員的機警，與員警攜手合作成功攔阻詐騙案，保住農民身家財產，並再次提醒民眾，接到類似電話，務必依照「冷靜、查證、報警」三步驟，撥打165防詐騙專線、110或該分局勤務指揮中心08-8322045電話詢問或報案，以免被騙。

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東演武場「感動鼠」特展　隻隻亮麗驚奇連連

暑假讓孩子放下3C產品！東海岸部落兒童營　二梯次30名要快

這樣吃冰很貴！　玉井警強力取締玉井老街冰店違規停車

花蓮幸福犬貓3合1絕育活動開跑！　即日起至11月30日止

重振觀光住宿業　觀光局實施菁英人才培訓課程計畫

交換生深夜機車拋錨不知所措！　龜山暖警積極主動援助

新北八里下罟子漁港浮動碼頭16日啟用　侯友宜：迎接嶄新漁港新氣象

樹林區公所防治登革熱超前部署　儲水容器、髒亂點環境孳清里鄰總動員

東警＆農會人員積極阻詐成功　保住老農辛苦一輩子存款48萬

清寒單親爸罹癌往返醫院治療　泰武警助度難關

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

屏東演武場「感動鼠」特展　隻隻亮麗驚奇連連

暑假讓孩子放下3C產品！東海岸部落兒童營　二梯次30名要快

這樣吃冰很貴！　玉井警強力取締玉井老街冰店違規停車

花蓮幸福犬貓3合1絕育活動開跑！　即日起至11月30日止

重振觀光住宿業　觀光局實施菁英人才培訓課程計畫

交換生深夜機車拋錨不知所措！　龜山暖警積極主動援助

新北八里下罟子漁港浮動碼頭16日啟用　侯友宜：迎接嶄新漁港新氣象

樹林區公所防治登革熱超前部署　儲水容器、髒亂點環境孳清里鄰總動員

東警＆農會人員積極阻詐成功　保住老農辛苦一輩子存款48萬

清寒單親爸罹癌往返醫院治療　泰武警助度難關

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

台南「臨時工」申請補助　竟擁500萬股票

6/6罷韓倒數！韓國瑜晚間首次發出聲明

佛光山54週年抄經祈福　員警法喜充滿

桃園急難紓困　核定案件全國第一

桃首座公園溜索在大溪　已成新景點

林右昌視察國中會考考場準備工作

斷訊7天擾民　柑井里民索討補償

後慈湖微旅行　10人以下現場申請入園

桃園市2020模範公務員　16人獲選

製鞋大廠副總　張良樟返鄉種木瓜

桃園竹圍福海宮　搬遷生變？

幼兒園大班數學題　幼童寫到哭

議員要社工督導列席　反遭科長干涉

玉井警強力取締老街冰店違規停車

更多熱門

相關新聞

芒果收成防宵小　枋寮警民「鬥陣」 護民心血

芒果收成防宵小　枋寮警民「鬥陣」 護民心血

屏東縣枋寮分局佳冬、枋寮、枋山等地區目前正值農漁業出產旺季，農漁作物陸續成熟採收，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園、魚塭行竊，枋警分局已該地區實施重點巡邏勤務，強化防竊勤務，確保漁民生命財產安全。

清寒單親爸罹癌　泰武警助度難關

清寒單親爸罹癌　泰武警助度難關

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

佛光山54週年抄經祈福　員警法喜充滿

佛光山54週年抄經祈福　員警法喜充滿

南榮國中會考狀元　接續上榜醫學系

南榮國中會考狀元　接續上榜醫學系

關鍵字：

屏東東港警分局林邊警察老農現金

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面