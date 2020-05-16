東警＆農會人員積極阻詐成功　保住老農辛苦一輩子存款48萬

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警成功阻止老農被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東導

屏東縣林邊鄉藍姓老農，接獲詐騙集團佯稱法院人員要凍結他帳戶，必須將戶頭內的現金提領出來再轉到指定戶頭內，否則會被扣押，他緊張跑到農會欲轉帳，農會人員發覺有異，報警協助，成功阻止他被騙，讓他痛斥詐騙集團沒有良心。

東港分局林邊分駐所警員林順興、陳佳璋二員，於日前早上執行巡邏勤務，接獲林邊農會職員報案，稱有83歲藍姓老農欲領取現金新台幣48萬，直覺有異因此打電話報警。

林邊所員警平時常利用各式機會，到轄內各金融機構向所屬職員及民眾宣導165反詐騙資訊，因此林邊農會職員於受理協助老翁匯款時發覺事有蹊蹺，當下想起來日前員警前往宣導的內容，馬上致電通知林邊分駐所。

警方獲報後迅速趕到，經瞭解藍姓老農接獲自稱臺灣屏東地方法院民事執行處人員打來的詐騙電話，聲稱要凍結該他農會的金融帳戶，且指示該老翁至農會領取現金新台幣48萬後再匯款到該對方指定帳戶。

這是典型詐騙手法，警方與林邊農會職員們同心協力勸說告知藍姓老農指此係假冒公署公務員的詐騙方式，他經大家的勸說最後才恍然大悟，勃然大怒的斥責詐騙集團有夠沒天良居然詐騙民眾血汗錢，離去前，眉開眼笑不斷的向林邊農會行員及員警頻頻道謝。



東港警分局長劉清俊肯定員為民服務精神，也感謝林邊鄉農會人員的機警，與員警攜手合作成功攔阻詐騙案，保住農民身家財產，並再次提醒民眾，接到類似電話，務必依照「冷靜、查證、報警」三步驟，撥打165防詐騙專線、110或該分局勤務指揮中心08-8322045電話詢問或報案，以免被騙。