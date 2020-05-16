愛文芒果收成防宵小蠢動　枋寮警民「鬥陣」 守護農漁民心血

▲屏東縣枋寮警分局規畫「護農漁巡邏線」，確保農漁民生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮分局佳冬、枋寮、枋山等地區目前正值農漁業出產旺季，農漁作物陸續成熟採收，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園、魚塭行竊，枋警分局已該地區實施重點巡邏勤務，強化防竊勤務，確保漁民生命財產安全。

▲▼巡果園、漁塭。

目前正值枋山鄉愛文芒果產季，芒果一年僅收成一次，為了防止農漁民一年的心血泡湯，枋寮警分局針對轄區農、漁產品區域規劃「護農漁巡邏線」，結合派出所義警、民防及社區守望相助隊等協勤民力，於夜間加強果園周邊可疑人、車盤查，共同與農漁民合作輪流巡守果園及魚塭，並利用警察勤區訪查勤務增加巡守密度，宣導農民提高自我防護能力，在警力有限的情形下，結合協勤民力，協助農漁民守護心血。

分局長黃國源表示，農民、漁民除了靠天吃飯，每到收成期間還得憂心農作物、養殖魚失竊，警方為了守護農民、漁民辛勞成果，針對轄區特性，除增設巡邏線，增加巡邏密度，並結合協勤民力、村里廣播或治安座談會等方式架起綿密的「防護網」，讓果農、漁民能夠安心收成。

他並建議農民、漁民可在果園、魚塭內飼養警衛犬、加裝感應照明及監視器等設備，加強警戒，嚇阻竊賊入侵，並籲請民眾如果發現可疑，應立即報案，警民共同攜手防制犯罪。

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