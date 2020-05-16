清寒單親爸罹癌往返醫院治療　泰武警助度難關

▲屏東縣內埔警分局泰武分駐所巡佐歐德生助轄區洪姓鄉民度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉洪姓鄉民，早年離異，獨自扶養孩子長大，不料身體不適到醫院檢查，發現罹患惡性腫瘤，建議應長期追蹤治療，讓家境原本不寬裕的他，生活陷入困頓，內埔警獲悉，協助向慈善團體申請急難救助，幫忙他暫時度過難關，讓他很感激。

內埔警分局泰武分駐所巡佐歐德生日前得知轄區1名63歲洪姓鄉罹患重症需長期住院治療，除須負擔龐大醫療費外，因家中經濟收入不穩定，生活陷入困頓。

歐德生利用家戶訪查勤務得知，洪男早年與妻子離異後，便獨自扶養孩子長大，前因身體不適至高雄市長庚醫院就診，醫診意外發現罹患惡性腫瘤，建議應長期追蹤治療。為改善病況，他開始了往返高雄的醫療人生，惟每次的就醫，都是一筆龐大開銷，讓原本不富裕的家庭，雪上加霜。

洪男育有1子1女，兒子因精神狀況無法工作，女兒靠打臨工維生，幸賴有女婿開水泥車，勉強餬口。對於警方的關懷及轉介救助，深表謝意。而歐巡佐除向高雄市慈恩慈善會申請急難救助外，並在議員何長成服務處特助的陪同下，到洪家捐贈外，也將通報泰武鄉公所，希冀透過社會救助系統，協助他度過難關。

分局長蔡耀順肯定歐巡佐利用勤務主動關懷轄區生活困頓民眾，值得同仁學習；也呼籲轄民，若有急難待援的家庭，可至轄區鄉鎮公所申請「馬上關懷」急難救助，尋求社福單位協助，讓愛充滿社會的每個角落。

►花蓮美侖飯店精緻雙人房兩天一夜住宿券