倒數20天韓國瑜錄影反制罷韓　隔天再出招！推「奧斯卡」XX排名躍30名

▲▼ 韓國瑜前往高雄市議會開議 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜才發表3分鐘影片曝露罷韓心情，也強調「可能是最後一次了」，高雄市政府氣氛低迷，不過經發局卻在16日發表新聞稿表示，高雄市在韓國瑜執政這段時間以來，亞太國際會議城市的全球排名一口氣提升了30個名次，另外被視為「會展界奧斯卡」的ICCA年會，也將在11月份來到高雄舉辦，距離上次在台灣城市辦，睽違28年。

高雄市政府經發局透過新聞稿表示，國際會議協會（ICCA）日前公佈的「2019會議城市排名」報告，除台灣整體表現成績亮眼外，2019年在高雄辦理的輪辦型國際會議共有23場，創近5年來新高，亞太國際會議城市排名更由2018年的第40名提升至30名，全球排名則由第161名進步至第131名，一口氣提升了30個名次，足見高雄的會展能力深獲得國際肯定。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中指出，本次成績進步歸功於市府與各行各業的努力，目前世界各國也將會展定調為重要的發展方向，市府除了持續籌辦11月的ICCA年會外，也應與民間合作共同爭取各式國際會議及會展來高雄舉辦，無論是協會型、企業型或政府型會議，讓資源匯集高雄連接世界，落實「Kaohsiung, we connect」會展品牌發展。

▲台灣基進跟尹立在柴山登山口發放黃絲帶，也對韓國瑜的影片回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府經發局表示，今年全球會展受到疫情影響，上半年許多活動紛紛取消或展延，但年度重頭戲有「會展界奧斯卡」之稱的國際會議協會(ICCA)年會，已確定於11月在高雄舉辦，規劃將採取視訊及現場與會雙軌會議模式，實證在防疫「新常態」情況下會議仍可進行，創造出會展產業新的商業模式。

經發局局長伏和中說，ICCA年會是繼1992年台北舉辦後睽違28年將再度回台，市府將全力以赴呈現高雄最好的一面，並透過防疫經驗將以「安全臺灣‧首選高雄」為主軸，打造最安全、舒適、美麗的會展場地與城市觀光，爭取更多會展在高雄舉辦，促成更多專業人士齊聚高雄，提升品牌形象並帶動經濟及觀光產業之成長。