　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄住了50年！韓粉暴怒預告突襲「罷韓演習」...真踢館下場曝　　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

罷韓團體在高雄市鹽埕區駁二特區舉辦「罷韓演習」，不過就在活動開始之前，一名楊姓韓粉來到派出所裡，表示自己要「提前備案」，等等要到演習現場來攻擊四君子，因為他們「不要臉」！這個「超前備案預告」讓警方不敢大意，楊姓韓粉離開派出所後果然來到罷韓現場，周邊維安警力立刻將他勸離，避免不必要的衝突。

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在16日下午四點多左右，楊姓韓粉來到派出所，一開始情緒還非常穩定，對員警表示自己要來「備案」，因為等等要到罷韓演習的現場找罷韓四君子開罵「不要臉！」隨後就離開派出所。「預告」讓員警一點都不敢大意，趕緊調閱監視器畫面，將他的照片傳到分局群組當中通報，負責現場維安的員警順利在現場發現了他的身影，立刻上前將他「勸離」，免除一場不必要的衝突。

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊姓韓粉表示是中油退休的員工，同時在高雄市生活了50年，所以對罷韓四君子很不高興，質疑高雄為什麼搞成這樣？認為他們：「不要臉！」，所以自己先跑到派出所來備案，楊姓韓粉強調：「我來跟警察說，等下我要過去」。不過他可能自己也不知道，自己的預告也讓員警有了提前疏除的空間。

楊姓韓粉多次強調：「他們這個四君子對不對，不要臉四君子，我等會要到現場跟他們，太惡毒了。」而且對於罷韓團體發放的黃絲帶也非常有意見，他認為黃絲帶是懷念，「因為昨天我同學走一個，黃絲帶表示懷念他，你發什麼黃絲帶，我真的看不懂，書讀到哪裡去？」

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉出示証件來證明自己是高雄居民 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉對罷韓黃絲帶也很不滿意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉對罷韓黃絲帶也很不滿意 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

欠6萬還嗆輸贏！他怒衝上門討債　砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

攀爬桃園塔曼山迷途　救難隊漏夜搜救18小時找回7人

國5彭山隧道休旅車引擎突冒濃煙　3人驚險逃生！車陣綿延3公里

妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：案情不單純

小琉球美人洞婦人抓海龜被拍下　遭逮做筆錄嚇傻「不知道違法」

深夜獨攀屏風山「什麼裝備都不夠」迷途了　男被救下山恐遭罰

影／落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3男女拔腿狂奔…目擊者騎車怒追：快回去

永康街4000萬房「買40年突沒了」　退休女師淚告14人：他們都騙我！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

欠6萬還嗆輸贏！他怒衝上門討債　砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

攀爬桃園塔曼山迷途　救難隊漏夜搜救18小時找回7人

國5彭山隧道休旅車引擎突冒濃煙　3人驚險逃生！車陣綿延3公里

妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：案情不單純

小琉球美人洞婦人抓海龜被拍下　遭逮做筆錄嚇傻「不知道違法」

深夜獨攀屏風山「什麼裝備都不夠」迷途了　男被救下山恐遭罰

影／落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3男女拔腿狂奔…目擊者騎車怒追：快回去

永康街4000萬房「買40年突沒了」　退休女師淚告14人：他們都騙我！

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

屏東男路倒民眾急報案　喊叫沒反應「手突揮動」嚇到警

Facebook斥資120億收購Giphy　未來將與Instagram整合

四川達州市一罐車鬧區奪命！失控衝撞「機車騎士當場撞飛」…慘叫聲連連

ECFA十年大限下月到期「會不會失效？」經濟部：陸方並未發出終止通知

金門大學老師載女學生回家！下秒問：妳願意做什麼提高成績？　她嚇到崩潰狂抖

韓國K聯賽「充氣娃娃」應援團　奶大腰細超吸睛

許純美近照曝光！　閨蜜大讚「現在一樣很漂亮」曝她百億財產

妻受夠虐待提離婚！竟遭丈夫拿菜刀「怒砍斷鼻子」...阿富汗封鎖後家暴增

快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

社會熱門新聞

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

越南辣妹來台接客　淚賺10萬都為了他

落跑畫面曝！高速撞死女騎士　肇事3人拔腿狂奔

10歲小哥哥救妹妹溺斃　生日變忌日

俞家肉粽老闆撞死人　店員曝心聲

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

俞家肉粽老闆店門前撞死人！家屬：剎車機會都沒有

妻遭行刑式爆頭！夫電梯深情擁吻8秒　警驚：不單純

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

桃園3歲童賣場遭擄　警方新竹逮嫌犯

渣夫偷情嫂嫂！人妻忍10年↑崩潰

纏綿應召女…他預付金用2次就肛門開刀！錢討不回崩潰

更多熱門

相關新聞

四叉貓：韓國瑜蓋牌策略影響有限

四叉貓：韓國瑜蓋牌策略影響有限

上次蓋牌策略是去年11月總統大選前，那時韓國瑜的民調輸了20％左右，而他喊出「韓粉唯一支持蔡英文」，意圖影響民調製造出「蓋牌效應」。而最後投票結果出爐，蔡英文跟韓國瑜的得票率差了18.5％，跟去年底的民調差異不大，以選舉結果來看，韓國瑜蓋牌策略影響有限。

高市民政局長發訊　遭疑行政不中立！

高市民政局長發訊　遭疑行政不中立！

預言「高雄市長殺」　李正皓：坐等6月6日到來

預言「高雄市長殺」　李正皓：坐等6月6日到來

護「柯韓特殊情誼」　孫大千讚陳珮琪

護「柯韓特殊情誼」　孫大千讚陳珮琪

棧貳庫營收腰斬　WOO Taiwan傳盤讓...店家回應了

棧貳庫營收腰斬　WOO Taiwan傳盤讓...店家回應了

關鍵字：

罷韓韓國瑜四君子演習駁二特區黃絲帶高雄罷免投票

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面