獨／666罷韓熱身高舉黃絲帶！他舉「這一大根」飆汗　馬尾女圍觀狂喊

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票案進入倒數！Wecare高雄16日下午於鹽埕區舉行「666罷韓演習」，邀請支持民眾同時高舉手中的黃絲帶。《ETtoday新聞雲》記者直擊，活動結束後，一名蘇姓男子站在路口奮力揮舞著「台灣人民勇敢站出來」的大旗子，吸引許多民眾上前說聲加油，還有民眾也想嘗試揮旗，讓這面民主旗幟在落日中繼續飄揚。

▲蘇姓男子在路口揮舞著寫有「台灣人民站出來」的大旗子。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇姓男子在路口揮舞「台灣人民站出來」的旗子。（圖／記者許宥孺攝）

看到男子奮力地揮舞手中的旗幟，頭頂不斷地冒出汗珠，綁著黃絲帶的馬尾女子先是在旁邊大喊加油，吸引其他過路民眾圍觀，男子則是打趣地說：「別加油，要加水」，接著這名女子就上前問問：「這旗子多重？」並伸手想嘗試揮動看看，但是才揮不到幾下，女子就放棄，並且表示旗子實在是太重了。

▲女子上前想要嘗試，但揮不久就放棄了。（圖／記者吳奕靖攝）

「好重！但是看到台灣人站起來，所以不會重！」女子表示，今天願意站出來支持罷免韓國瑜，就是因為市長一點作為都沒有，「質詢什麼都不會、睡到飽，有太多太多（原因）了！」選上高雄市長後，屁股還沒坐熱，就要去選總統，「不行！好高鶩遠，真的不行！」

▲蘇姓男子滿頭大汗。（圖／記者吳奕靖攝）

「這支很輕，但是最怕有風，因為做太大了」因為不斷揮舞旗幟導致滿頭大汗的蘇姓男子表示，旗桿是檳榔樹幹做的，會想做這面旗幟是因為，在十多年前去到台北，在市政府前看到一場大遊行，當時就看到一面旗幟寫「台灣人民戰出來」，後來我想想，我們是要喚醒台灣人民的本土意識，所以「戰」要更平和，應該是勇敢站出來。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

影／金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部 友追3公里攔下：母湯啦！



廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」 環保局：是民眾檢舉