直擊／阿中套餐大公開！陳時中揪防疫五月天大嗑滷肉飯　推防疫新生活

▲陳時中大嗑滷肉飯。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陳涵茵／台北報導

全台「零8樂」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）親自現身鬍鬚張，揪防疫五月天一起到店家共進午餐，力行防疫新生活運動，受訪時阿中則直呼：「我今天就是來吃滷肉飯的。」

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▲陳時中造訪店家推行防疫新生活。（圖／記者張一中攝）



▲右起食藥署署長吳秀梅、副指揮官陳宗彥、指揮官陳時中、周志浩、張上淳、羅一鈞、莊人祥等人一同用午餐。（圖／記者張一中攝）



指揮官陳時中實際來店家內用餐，他表示：「來看看餐廳開放之後的相關準備是否能讓民眾安心飲食，最近確診案件漸漸平靜，希望恢復正常同時也要保持防疫。」籲民眾做好防疫就可恢複正常生活，無需過度擔心。

此外，中央流行疫情指揮中心記者會上擺放物品總是爆紅，也讓陳時中多了「最強直播主」新封號，阿中今日午餐大公開，點了懷舊滷肉飯與苦瓜排骨湯。

▲店家為陳時中搭配阿中套餐：懷舊滷肉飯、苦瓜排骨湯與時令蔬菜。（圖／記者張一中攝）

防疫措施要求餐飲業者依循指引作業，包括量體溫、設置乾洗手設備、餐桌設置隔板或採取梅花座，維持適當的安全距離，落實防疫就能放鬆生活。

▲陳時中呼籲民眾可恢復正常生活。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



▲餐桌設置隔板防疫。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

此外，因台灣已連續一個月以上無本土新冠肺炎確診案例，交通部表示，將逐步鬆綁大眾運輸防疫禁令並推動國旅，預計自6月1日起於維持社交距離下放寬台高鐵車內飲食，端午連假開放販售雙鐵自由座，預計於8月1日解除台高鐵車內飲食管制取消戴口罩等規定，民眾可漸漸走向防疫新生活。