台積電斥資近3600億設廠　蓬佩奧讚許：在中國出手時幫助美國國安

▲台積電將赴美設廠。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

台積電（TSMC）15日宣布，將在美國亞利桑那州設廠，預計2021年動工。CNN指出，這間世界最大的晶片製造公司之一，將替美國帶來更多的生產能力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也對台積電的投資表示歡迎。

向來對中國立場強硬的蓬佩奧15日表示，美國歡迎台積電有意投入約120億美元（約新台幣3586億元）前來設廠，「正值中國試圖主導尖端技術和控制關鍵行業的時刻，這筆交易促進了美國的國家安全。」

The U.S. welcomes TSMC’s intention to invest $12B in the most advanced 5-nanometer semiconductor fabrication foundry in the world. This deal bolsters U.S. national security at a time when China is trying to dominate cutting-edge tech and control critical industries. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 15, 2020

台積電15日宣布，打算在亞利桑那州投資120億美元，興建並營運一座先進晶圓廠，將採用台積電5奈米製程技術生產半導體晶片；晶圓廠預計明年動工，並於2024年量產。

報導形容，台積電的宣布，對於川普政府來說是一大勝利；此前川普多次警告半導體產業仰賴在亞洲生產，這會威脅到美國國安。為了將生產線轉移到美國國土，美方官員一直在與像是台積電等的製造商合作，藉此擴大美國半導體的製造能力。

▲蓬佩奧相當樂見台積電前往美國設廠。（圖／路透）

半導體研究公司IC Insights指出，台積電是全球第三大晶片製造商，僅次於Intel與南韓的三星（Samsung）。台積電為蘋果、華為、高通、輝達等高科技公司生產先進的半導體產品。

值得注意的是，美方有意與晶片製造商合作的舉動，也加劇了美中間的緊張關係。《路透社》曾在3月報導，川普同意對中國科技巨擘華為實施新的限制。華為早在去年就遭到川普政府打殺，當時禁止美國公司向華為出售技術與零件。

有分析師認為，由於美國祭出限制，台積電預期會失去華為的業務。分析師指出，華為快速將訂單移出台積電，轉移到總部位於上海的晶片製造商中芯國際。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示，美國占全球半導體製造產能的13%左右。同時，2015年的數據則可見中國占全球產能8%，如今變為約12%。因此，在美國境內設置更多半導體廠商，可以幫助美國領先中國與他國。

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