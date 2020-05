台積電斥資近3600億設廠　蓬佩奧讚許：在中國出手時幫助美國國安

▲台積電將赴美設廠。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

台積電(TSMC)15日宣布,將在美國亞利桑那州設廠,預計2021年動工。CNN指出,這間世界最大的晶片製造公司之一,將替美國帶來更多的生產能力。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也對台積電的投資表示歡迎。

向來對中國立場強硬的蓬佩奧15日表示,美國歡迎台積電有意投入約120億美元(約新台幣3586億元)前來設廠,「正值中國試圖主導尖端技術和控制關鍵行業的時刻,這筆交易促進了美國的國家安全。」

The U.S. welcomes TSMC’s intention to invest $12B in the most advanced 5-nanometer semiconductor fabrication foundry in the world. This deal bolsters U.S. national security at a time when China is trying to dominate cutting-edge tech and control critical industries.