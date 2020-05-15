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【黃寶慧】慧眼看天下／中美持續明爭暗鬥　嚴震生：美全速研發疫苗以免受制於中國大陸

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新聞節目中心／綜合報導

超級政治週即將登場，包括世界衛生大會WHA、總統蔡英文520就職典禮還有中國大陸一年一度的兩會將接力舉行，就在520敏感時間前夕，美軍太平洋艦隊主動批露「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號穿越台灣海峽，同時濱海戰鬥艦「嘉貝麗吉佛絲」號也在南海執行任務；而中共解放軍則從14日起在華北唐山港進行長達兩個半月的實彈軍演，對於中美雙方軍事動作不斷，政大國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中分析，從雙方軍事常態部署中也嗅出彼此對壘的意味愈來愈濃厚。

另外全球晶圓代工龍頭台積電周五宣布將要在美國亞歷桑那州興建在美的第二座晶圓廠，重磅消息震撼業界，甚至驚動了新加坡政府舉行國安會議，討論台積電赴美設晶圓廠的影響。為何要選在亞歷桑納州？而台積電赴美設廠是否也與美國總統川普最近一直放話要切斷中國大陸供應鏈有關呢？嚴震生分析的確和川普圍堵大陸供應鏈的戰略脫不了關係，對於川普來說台積電到亞歷桑那州設廠會創造當地的工作機會，最重要的就是要穩住川普在亞歷桑那州這個搖擺州的選票！

而美國的新冠疫情攻陷白宮，現在川普下令大家要戴口罩，而為了不讓中國大陸搶先做出疫苗，川普親自主導一項「曲率極速行動」，企圖壓縮開發新冠病毒疫苗的時間表，從歷史平均的4到5年，轉換成目標在2021年1月前提供3億劑疫苗，如此快速開發的疫苗史無前例，這也被稱為「曼哈頓計畫2.0」。源自於二次大戰期間美國總統羅斯福批准的原子彈製造計畫，當時美國集結多名學術界人士、科學家等，最終搶先德國納粹發明了原子彈並逆襲終結二戰。嚴震生認為，美國除了宣揚要大陸為新冠疫情負責，同時也顧忌如果中國大陸更早做出疫苗，將會鞏固其全球地位，使美國「受制」於中國大陸！

▼更多專訪的內容，將會在5月16日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

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