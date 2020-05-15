情侶搭公車「脫口罩玩親親」閃爆！運將表情逐漸母湯...霸氣給2條路

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

隨著疫情趨緩，雙鐵防疫措施將陸續鬆綁，可望「端午前解除口罩令」，不過這段時間，搭乘大眾運輸時都有強制規定，必須配戴口罩，一名網友就親眼目睹，有高中情侶「放閃」，被司機大哥直接趕下車。

自從搭公車戴口罩的規定上路後，基本上運將們都會嚴格落實，提醒無效後，不是趕下車就是通報罰款。一名網友就親眼目睹過好幾次，乘客未依規定而被趕下車，昨日他一如往常搭車回家，當時有對穿著高中制服的情侶也一起上了車。

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他在dcard說道，「一開始很正常，但過了差不多5分鐘的車程，青春的火苗開始無處安放，那個男生突然轉向女友，把自己的口罩拉下來，我用餘光時不時往後瞄，偷看劇情發展，也看到後照鏡裡表情逐漸失控的司機。」

那時，女生輕拍一下男生的手臂，推拒著說「吼不要啦回去再弄...你很討厭。」接著男生便俯身靠近，同時把女友的口罩拉下。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

眼見曖昧的一幕，他不由得在心中吶喊，「臥槽霸道總裁男友...好刺激。」情侶檔火熱了兩站，而他則回頭對男方做出拉口罩的動作，「男生和我對到眼，但還是太遲，紅燈來了...司機也來了，劇情在我的意料之內。」

此時，司機大哥嚴厲地說，「我已經通報了喔，根據傳染病防治法...我拒載，我會在下一站放你們下車，搭下一班或你要罰款最多15000元，給你選。」

就這樣情侶被趕下車，而男生一臉懵，女生的表情則臭到不行。對此，網友們紛紛回應，「身為一隻單身狗，要是我在公車上，一定拍手並叫好」、「男生很白目，女生很無辜」、「好青春喔哈哈哈」、「我都隔著口罩親」。