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蔡英文新團隊就位！顧立雄、蘇嘉全下週入府　內閣異動一次看

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▲▼總統蔡英文透過臉書宣布，邀請前行政院副院長林錫耀擔任民進黨中央黨部秘書長的工作。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

520總統就職將至，府院人事本週已完成微調，目前規劃下週召開記者會，正式對外公布。屆時，府方將宣布新任總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄；而內閣方面，政院也會公布完整的內閣名單，這也將宣告蔡英文、蘇貞昌全新的執政團隊已完成整隊。

總統蔡英文日前宣布蘇貞昌續任閣揆，本週則密集啟動內閣人事的徵詢工作；本次由於受到疫情的影響，已經定調國安系統、防疫相關部會的人事，不會有太大的變動，並以「穩定」為基調，並且必須為下一階段防疫、經濟振興工作「超前部署」。

首先，在府的人事部分，備受關注的總統府秘書長陳菊將轉任監察院院長，而前立法院長蘇嘉全則接任府秘書長一職；至於國安會秘書長李大維規劃轉任海基會董事長，而遺缺由金管會主委顧立雄接掌，未來將襄助蔡英文，因應國際受疫情摧殘下的經濟變局。

在內閣人事方面，屬總統職權、國安系統等人事方面，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通等拍板留任；另外，因為攸關當前防疫工作，衛福部長陳時中也已確定留任。至於同樣擔任防疫工作要角的副閣揆陳其邁，則受到「罷韓案」的連動，目前尚暫定留任。

由於疫情趨緩之後，執政進入紓困振興階段，財經部會工作格外重要，參與佈局的首長都得續留完成使命，所以財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲等，拍板留任。

其他的首長方面，教育部長潘文忠、環保署長陳子敬、原能會主委謝曉星、原民會主委夷將．拔路兒、人事長施能傑、政委兼工程會主委吳澤成、內政部長徐國勇，以及法務部長蔡清祥等，也都確定留任。

至於有異動的部會，文化部長鄭麗君以照顧小孩為由不續任，由客委會主委李永得接任；而客委會主委遺缺，由副主委楊長鎮接任；另外，科技部方面，陳良基主動向蘇貞昌表達不續任意願，並交棒給吳政忠。

另外，顧立雄入府後，金管會主委一職，在蘇貞昌當面徵詢過黃天牧後，確定由黃天牧升任主委；在國發會方面，主委陳美伶去職，由有「紓困陳時中」之稱的政委龔明鑫接任主委一職。

【520新內閣一覽】

行政院長　蘇貞昌，留任

內政部長　徐國勇，留任
外交部長　吳釗燮，留任
國防部長　嚴德發，留任
財政部長　蘇建榮，留任
教育部長　潘文忠，留任
經濟部長　沈榮津，留任
交通部長　林佳龍，留任
衛福部長　陳時中，留任
勞動部長　許銘春，留任
法務部長　蔡清祥，留任
環保署長　張子敬，留任
農委會主委　陳吉仲，留任
陸委會主委　陳明通，留任
原能會主委　謝曉星，留任
原民會主委　夷將．拔路兒，留任
人事行政總處人事長　施能傑，留任
政務委員兼任工程會主委　吳澤成，留任

文化部長　鄭麗君不續任，由李永得接任
科技部長　陳良基不續任，由吳政忠接任
國發會主委　陳美伶不續任，由龔明鑫接任
金管會主委　顧立雄不續任， 由黃天牧接任
客委會主委　李永得不續任，由楊長鎮接任

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