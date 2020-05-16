蔡易餘稱「時機危險」撤提案　洪秀柱酸：搞台獨何時不危險？





▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委蔡易餘提案刪除《中華民國憲法》增修條文和《兩岸人民關係條例》中「國家統一前」字眼，但15日卻主動撤回。對此，前國民黨主席洪秀柱認為，蔡易餘撤案時說現在時機點太危險，但「搞台獨哪時候不危險？」

洪秀柱15日在臉書上表示，日前民進黨委員在立院提案要修改兩岸人民關係條例，將「國家統一前」的字句刪除，蔡易餘甚至沾沾自喜的認為「總統應該覺得我很棒」，結果今天竟自己撤下此提案。

洪秀柱提到，這場爛戲演到今天，相信民進黨「捍衛台灣」的「本土價值」將會讓台灣大多數的人民感到失望，尤其國民黨立院黨團都已釋出善意，願意施以援手替民進黨將這項修法排入議程，好彰顯多數人民的意志，不料民進黨的立委不但放棄了這樣的大好機會，民進黨團總召柯建銘甚至責怪國民黨「拿必須慎重以對的兩岸問題開玩笑」、「失去政權後迷失了方向」。

洪秀柱說，一直以來，真正在拿兩岸問題開玩笑的是誰？今天蔡易餘撤案時表示，「現在的時機點太危險，有義務避免台海局勢失穩。」但是想問蔡易餘，「搞台獨哪時候不危險？」

洪秀柱強調，國民黨過去一路以來的主張就是兩岸和平、守護憲法尊嚴，民進黨及其側翼三十多年來不斷欺騙人民、鼓吹台獨，盡全力抹紅國民黨，然而前總統陳水扁時期執政了八年，總統蔡英文現在也即將邁入完全執政的第二任期，結果呢？現在國民黨失去了政權、也不再是立院多數，無力繼續扮演兩岸關係的煞車皮，民進黨竟反過來指責國民黨「迷失方向」，請問民進黨撤回提案難道就不算是「迷失方向」？

「別說修憲、制憲了，就連兩岸人民關係條例內修改幾個字都辦不到，台灣民眾難道會看不清現實嗎？」洪秀柱批評，台灣人民已經受夠了無下限的假球，執政者應該為自己的主張負責唯有守護憲法，才能夠保障台灣人民的生命財產安全，國民黨一直在捍衛中華民國憲法尊嚴。民進黨一路力推華航改名、護照改名，希望擺脫「中華民國」的殼，「既然如此，你們也別再演了，趕快捲起袖子身體力行吧。」