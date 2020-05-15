　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情洗牌？貝佐斯仍蟬聯第一　有望在6年後成為史上首位「兆億富豪」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，正當外界以為全球首富的順序將要大洗牌時，調查數據網站Comparisun就推估了全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的財力，發現即使經過疫情襲擊、前妻索取高額贍養費，他仍然穩坐全球首富的寶座，且財產總額有望在2026年破兆，成為史上第一位破兆的「兆億富翁」。

根據《商業內幕》報導，Comparisun在最近調查了《富比世》統計的全球最有錢的25位富豪，發現將有11位有望在此生中成為「兆億富翁」，其中速度最快的就是今年56歲的貝佐斯。且貝佐斯即使先前才轉讓了價值380億美元（約新台幣1.1兆元）的亞馬遜股票給前妻，他的財力仍以每年平均34%的速度成長。

▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜未受到疫情衝擊，反而股價大漲。（圖／路透社）

不過，《富比世》的數據僅累計到去年9月，還未算上亞馬遜在疫情爆發後的收益。由於疫情衝擊，許多人改以在加線上購物，因此亞馬遜的股價在也疫情期間飆漲。貝佐斯的身家約為1380億美元（約新台幣4.1兆元），且今年他就已經賺進283億美元（約新台幣8458億元）。

此外，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也有望在2036年加入「兆億富翁俱樂部」，且他也是這群富翁中最年輕的一位。

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FDA：存放屍體的冷凍卡車　消毒後仍可用來運送食品！

中國製JY-27雷達　助委內瑞拉偵測到美國F-22戰機接近領空

中國1月3日下令銷毀病毒樣本？　陸衛健委罕見超詳細解釋了…

單身狗開這台就夠了！三輪電動車Solo標榜一人獨享、好停車

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

德國餐廳名廚稱不歡迎中國人　被米其林摘星

諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

Kobe墜機意外驗屍報告出爐...體內有藥物反應！9名罹難者皆因鈍傷亡

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

德國餐廳名廚稱不歡迎中國人　被米其林摘星

諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

Kobe墜機意外驗屍報告出爐...體內有藥物反應！9名罹難者皆因鈍傷亡

美眾院破天荒　允許議員疫情期間遠端投票

巴西工商視訊會議「接通竟露出養眼屁屁」　總統看傻眼…當事人還性感擠泡泡

財神光顧！美髮客人霸氣給設計師「75000元小費」...其他員工10萬

北京「密函曝光」！要各國施壓譚德塞　力阻台灣參與WHA

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

北京密函曝光！要各國阻台參與WHA

比社交距離還短！高速公路只離民宅50公分

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

奧地利公主　心臟動脈瘤破裂驟逝

砰！辣模艾琳穿爆乳內衣酬謝粉絲

中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO

台灣參與WHA　美中日內瓦使館拉高分貝互嗆

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

泰國將中港澳、南韓移出疫區名單

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

中國視訊太平洋友邦　重申一中原則

更多熱門

相關新聞

亞馬遜推出新平板90美元有找

亞馬遜推出新平板90美元有找

亞馬遜（Amazon）新推出的兩款8吋Fire平板電腦，起價為89.99美元採取平價策略，基於多數地區仍實施防疫封鎖令，許多人大部分的時間都待在家，因此，無形中助推消費者對平板電腦的需求增加，啟動新的生活的模型。根據研究公司IDC的數據，亞馬遜在2019年成為全球排名第四的平板電腦製造商，僅次於華為、三星和蘋果。

祖克柏各捐10萬美元挺8家餐廳　店家誤為詐騙

祖克柏各捐10萬美元挺8家餐廳　店家誤為詐騙

佛心企業！Facebook允許多數員工在家辦公到年底

佛心企業！Facebook允許多數員工在家辦公到年底

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

巴西亞馬遜「醫療體系逼近崩潰」

巴西亞馬遜「醫療體系逼近崩潰」

關鍵字：

富翁首富貝佐斯亞馬遜祖克柏富比世彭博

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面