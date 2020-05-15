　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲孤女遭舅舅性侵3年還被舅媽打　崩潰泣訴：寧願自己住森林

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲女童慘遭舅舅一家虐待。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國素可泰府(Sukhothai)一名12歲女童近來報案，無父母可以依靠的她，從9歲開始慘遭舅舅一家人打罵虐待，甚至被舅舅性侵長達3年，身心飽受虐待的她報案時忍不住哭訴，寧願自己1個人住在森林，也不要再回到那個可怕的「家」。

《泰國日報》報導，警方12日接到當地兒童與家庭收容所報案，12歲女童指控自己長期遭收養她的舅舅一家人虐待，除了會被打罵，舅舅每次還會趁舅媽外出工作時性侵她，每月次數多達7至8次，但因為遭到威脅一直不敢告訴外人。

女童本月6日再次遭到性侵，忍無可忍的她本來想要尋死，幸好遇到村長幫助，才被安置至當地婦幼收容中心。警方調查發現，女童父母4年前分居後，原本是與母親一同居住，直到對方因為持有毒品被抓，才會被送去與舅舅居住在一起。舅舅落網後否認所有犯行，本案目前仍在進行調查中。

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情害8,000空服員失業！　堅強空姐「脫掉高跟鞋」跑去礦場工作

200公斤男胖到無法下樓　消防局出動12壯漢「4樓抬2小時」才上救護車

太思念女友！癡情男千里飛德國扮清潔工入境　人沒見到就被遣返

2姊妹都釣到大魚！9歲童苦戰15分鐘　24公斤身軀釣起36公斤巨魚

相隔30年現身！小海豚慘被人類虐玩流血　他心痛：是剛出生的小寶寶

狠媽嫌6歲女兒「吃飯太慢」鐵棍活活打死　爸目睹心疼：全身都是瘀傷

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

德國餐廳名廚稱不歡迎中國人　被米其林摘星

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

德國餐廳名廚稱不歡迎中國人　被米其林摘星

諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

Kobe墜機意外驗屍報告出爐...體內有藥物反應！9名罹難者皆因鈍傷亡

美眾院破天荒　允許議員疫情期間遠端投票

巴西工商視訊會議「接通竟露出養眼屁屁」　總統看傻眼…當事人還性感擠泡泡

財神光顧！美髮客人霸氣給設計師「75000元小費」...其他員工10萬

北京「密函曝光」！要各國施壓譚德塞　力阻台灣參與WHA

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

北京密函曝光！要各國阻台參與WHA

比社交距離還短！高速公路只離民宅50公分

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

奧地利公主　心臟動脈瘤破裂驟逝

砰！辣模艾琳穿爆乳內衣酬謝粉絲

中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO

台灣參與WHA　美中日內瓦使館拉高分貝互嗆

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

泰國將中港澳、南韓移出疫區名單

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

中國視訊太平洋友邦　重申一中原則

更多熱門

相關新聞

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

泰國南部的馬來半島那空是貪瑪叻（Nakhon Si Thammarat）一名10歲的男童日前到一座池塘邊玩耍，卻聞到詭異的惡臭，接著看到一個已經破爛的塑膠袋，沒想到打開竟發現是半個被啃食的嬰兒。經過警方調查，嬰兒在出生不久後就被丟棄，研判可能遭到巨蜥吃掉，目前正在追蹤嬰兒父母的下落。

5狼師揪2校友逼14歲女學生「多人運動」

5狼師揪2校友逼14歲女學生「多人運動」

泰國大象疫情失業　跋涉開心回鄉

泰國大象疫情失業　跋涉開心回鄉

10歲童找到嬰屍　生前遭巨蜥撕咬臟器外露

10歲童找到嬰屍　生前遭巨蜥撕咬臟器外露

CNN：黃蜂將以4級颶風威力挾大雨襲菲

CNN：黃蜂將以4級颶風威力挾大雨襲菲

關鍵字：

舅舅舅媽素可泰Sukhothai泰國東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面