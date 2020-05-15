台灣重返WHA「4大劇本」曝光！盼譚德塞覺醒...可能性趨近於0





▲譚德塞。（圖／路透社）

記者蔣婕妤／台北報導

世界衛生大會（WHA）18日開幕，外交部長吳釗燮日前坦言，台灣今年重返參加的機會不大，但若能加強挺台聲量，台灣參與的目標就會越來越近。知情人士分析，台灣想重返WHA有四種可能，包含由WHO祕書長譚德塞「突然覺醒」發函邀請台灣。不過，觀察譚德塞過去發言，這項可能性趨近於0。

關於台灣參與今年WHA的可能情境有四項，知情人士表示，第一是譚德賽「突然覺醒」，決定秉持中立專業，發函邀請台灣，這是台灣最希望看到的。不過以秘書處和譚德塞過去的發言，這個可能性趨近於0。

第二則是經過協商後，由會員國提案，並採取辯論方式處裡，這種方式過去有發生過，也是大部分會員國都可以接受的；至於第三種可能性，若協商不成演變為冗長辯論，甚至演變為票決，由於這次首度採視訊方式，此情景可能癱瘓議事，造成場面混亂。

第四選項是「復會」，WHA因為疫情的關係，現在不能開實體會議，只能線上，很可能要到10月或11月時才「復會」。因此有一種可能待「復會」後，將我參與WHO案提交到議程上討論。

對四種情境，知情人士表示，交涉仍在進行中，任何可能都存在，我方會努力爭取到最後一刻。

至於我方優先排序，第一選項不是操之在我，台灣也不想被認為不顧大體，台灣不是麻煩製造者而是「幫助者」。第二及第四是比較理性的選擇，也比較符合我方利益，不過兩項各有優缺點，沒有哪一個是最佳的。