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提案刪除「國家統一」又撤回　蔡易餘：避免被見縫插針

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▲民進黨立委蔡易餘質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘繼提案刪除《兩岸人民關係條例》中的「國家統一」字眼後，日前再提出《中華民國憲法》增修條文前言修正草案，將條文前言中「國家統一前之需要」的字眼修正為「國家發展之需要」，但立法院會15日在處理報告事項時，立法院長游錫堃表示，由於提案的蔡易餘來函撤回，院會無異議做成決定「同意撤回」。

對此，蔡易餘表示，為了落實台灣的民主，給台灣人民一條自我選擇的道路，因此提出了《兩岸人民關係條例》及《憲法》增修條文前言修正案」，這兩案原本都已經連署完成，《兩岸人民關係條例》甚至已經完成一讀，《憲法》增修條文前言修正原本也預計在15日付委。

蔡易餘日前提出《兩岸人民關係條例》修法，主張應應刪除第1條中「國家統一」4字，並改為「因應國家發展」；第26條之1及第63條中的「國家統一」則改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」，經立法院會8日一讀交付內政委員會審查。

蔡易餘近日再提出《中華民國憲法》增修條文前言修正草案，將條文前言中「國家統一前之需要」的字眼修正為「國家發展之需要」，全案並排入15日立法院會議程。

立法院會15日在處理報告事項時，游錫堃指出，由於提案的蔡易餘來函撤回，院會無異議做成決定「同意撤回」。隨後，游錫堃請問院會有無異議，與會立委表示無異議，院會作成決定「同意撤回」。

▲立法院三讀通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，院長游錫堃敲槌。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）

事後，蔡易餘也表示，此時正是一個台灣人民做出自由選擇的機會，更是藉此擺脫憲法上不合理統一框架的契機，但經過與民進黨團總召柯建銘的討論後，認為縱使反中聲浪高漲的現在，國際關係仍是如履薄冰，勢必要戰戰兢兢，不可以有一絲一毫的冒險突進，而現在的時機點更是危險。

蔡易餘指出，520總統就職在即，為了避免在野黨見縫插針，威脅台灣的和平，自己做為執政黨的一份子，不只應該配合政府既定的政策，也有義務避免台海局勢失穩，因此在為了「台灣前途發展」的現實狀況下，不得不妥協，所以自行決定將兩岸主動撤案。

蔡易餘說，做出這樣的選擇，下場就是被訕笑打假球，「沒關係，柯總召都願意當黑暗騎士了，我當小丑又何妨」。蔡易餘認為，「歷史不是直線前進的，但是當有智慧有決心的領導人推動後，歷史的確會前進」，他相信在總統蔡英文的帶領下，台灣正在往正確的道路前進。

蔡易餘也說，做為代表嘉義縣選區的立法委員，爭取台灣成為「台灣就是一個擁有民主自由的獨立國家」是他的志業，台灣有養活2300萬人民豐饒的沃土、英勇的國軍，以及守護台灣民主的政府，對於國家正常化他也不會放棄任何努力的機會。

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