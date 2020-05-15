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搭雙鐵強制「戴口罩」⋯端午前可望解禁！全民安心旅遊8月上路

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▲▼臺灣高鐵,武漢肺炎,新冠肺炎,類梅花座,減班,停駛,保持社交距離。（圖／記者姜國輝攝）

▲搭高鐵時間長，一直戴口罩容易不舒服。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台緩和，交通部長林佳龍今日表示，雙鐵防疫措施將陸續鬆綁，若疫情持續和緩，有機會在端午連假前全面取消強制戴口罩與禁止飲食等規定。另外由旅行業者組成的防疫旅遊踩線團，首團將於5月27日出發，全民安心旅遊則預計8月起實施，屆時可能再搭配國旅補助，刺激觀光景氣。

林佳龍表示，交通部正在規劃雙鐵防疫措施解禁時程，會先從簡易飲食、提供餐點部分鬆綁，只要在維持社交距離，且四周沒有很擁擠的情況下，允許旅客拿下口罩飲食。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，相對於捷運為短程車途，雙鐵搭車時間多是長程，時間也較長，一直戴著口罩比較不舒服，且若開放飲食後也較難戴口罩，因此將請示指揮中心，是否可以取消強制雙鐵戴口罩的規定，若附近社交距離足夠，就讓旅客拿下口罩，若疫情持續和緩，預計端午連假前就可取消。

▲▼臺灣高鐵,武漢肺炎,新冠肺炎,類梅花座,減班,停駛,保持社交距離。（圖／記者姜國輝攝）

▲林佳龍表示，若疫情持續和緩，端午前就可能取消強制戴口罩的措施。（圖／記者姜國輝攝）

林佳龍表示，雙鐵的類梅花座則備受好評，因此希望一直維持此配位系統，對於旅客而言，不只空間寬敞較為舒適，也可以大幅減低傳染機會，他表示，適當飲食、喝水、吃藥等，會盡快開放，以允許旅客短時間的飲食。

另外在觀光解禁部分，林佳龍表示，共分為三階段的防疫旅遊、安心旅遊、入境旅遊，首團防疫旅遊團將於5月27日出發，防疫旅遊時間從當日開始至7月，8月起到9月則為安心旅遊，之後再視疫情狀況決定何時適當開放國門，確切的時間點也都會配合指揮中心指示。

林佳龍表示，首團防疫旅遊由旅行公會規劃，召集全國的旅行業者，預計走台61線觀光，共有9個行程、為期三天兩夜，內容包括生態、海灣、自行車、脊梁山脈等主題旅遊，同時會落實宣導防疫旅遊守則，搭配1968 APP觀光。

林佳龍表示，防疫旅遊團的遊覽車不會滿座，原可搭載40人的話，就會只載20人，每排只做一人，希望透過防疫旅遊示範，讓旅宿業者作到住房總量管制，鼓勵民眾分流出遊，同時借助此次踩線，協助觀光產業建立防疫標準，以迎接未來的安心旅遊。

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