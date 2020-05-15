快訊／連續8天零確診！無本土病例33天　新冠維持440案

記者洪巧藍／台北報導

今天也零確診！中央流行疫情指揮中心今（15）日公布無新增病例，國內新冠肺炎維持440例，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，也是連續33天無本土病例。指揮中心指揮官陳時中桌上放上8顆芭樂，象徵連8天+0。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，昨(14)日新增324例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,659例(含67,550例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，387人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心表示，全球累計4,470,565例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,440,348例、俄羅斯252,245例、英國233,151例、西班牙229,540例及義大利223,096例為多；病例中301,305例死亡，以美國86,864例、英國33,614例、義大利31,368例、法國27,425例及西班牙27,321例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。