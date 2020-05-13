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男酒後暴打胞弟！　警噴辣椒水被他猛撥...一陣混亂4警輕傷奮力逮人

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▲▼南港驚傳員警遇襲！　壓制「家暴男」遭辣椒水噴濺。（圖／記者黃彥傑攝）

▲南港驚傳員警遇襲，警方奮力壓制徐姓家暴男時遭辣椒水噴濺。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市警南港分局轄內研究院路1處民宅12日深夜22時發生一起家暴案件，警力到場後，見涉嫌動手毆打家人的徐姓男子（35歲、有竊盜等前科）酗酒後傷人並且有攻擊員警行為，在場警員立即呼叫支援啟動快打部隊，徐男不斷揮舞拳頭攻擊警員，甚至警持辣椒水噴灑也被他用手撥開，過程中造成3名警員眼部不適、一名警員右膝蓋擦傷，但仍奮力逮捕這名家暴男。

▲▼南港驚傳員警遇襲！　壓制「家暴男」遭辣椒水噴濺。（圖／記者黃彥傑攝）

▲南港驚傳員警遇襲，警方奮力壓制徐姓家暴男時遭辣椒水噴濺。（圖／記者黃彥傑攝）

南港警方表示，當時接獲報案指出，徐男酗酒後毆打親弟弟，警員到場後徐男不聽勸阻，甚至動手揮舞毆打警員，警方見情況緊急，依規定使用辣椒水希望制止徐嫌，但制伏過程中，辣椒水近距離碰觸造成3名員警眼部不適、1名員警右腳膝蓋擦傷，消防局救護人員到場用生理食鹽水協助清洗，受傷員警已無大礙。

警方出動快速打擊部隊以優勢警力制伏徐男，將他帶返派出所製作警詢筆錄；調查相關事證後，訊後將他依違反家暴防治法、傷害、妨礙公務等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。警方表示，未來將會針對家庭暴力、酒後滋事傷人等危害社會治安案件強勢執法，呼籲民眾體恤警員辛勞、配合警方執法。

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