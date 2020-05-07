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中風翁聽到要被送養老院　坐前妻肚上暴打45分鐘「血濺牆面」

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▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲王男已為自己要被遺棄養老院，暴打前妻45分鐘，被判重傷未遂罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

60多歲的王姓男子因為中風，說話、行動都不方便，去年不滿前妻要把她丟去養老院，暴怒推倒前妻，再坐她肚子上，拿運動鞋、木板接連毆打45分鐘，前妻頭破血流，鮮血飛濺客廳牆面、地板，所幸女兒從遠端遙控監視發現報警，前妻送醫救治無大礙，士林地院考量王男認錯、家屬幫忙求情，7日依重傷未遂罪判徒刑2年，緩刑5年。

法院調查，王男原本和家人相處和睦，和前妻離婚後，還是一起住在新北市淡水區，也常出國遊玩，不過王男因為2度中風的關係，腦內有血塊，現在語言及行為都比較遲頓，記憶上也有落差，女兒在家中安裝遠間監視器統，在上班時也能注意家中情形。

▲▼養老,老人,年老,養老院,照護。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲王男因為中風而有語言、行動上不便，部分起居需要照料。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

2019年9月3日早上，王男女兒去上班後，前妻表達要考慮送王男到養老院，王男直覺自己要被遺棄了，先是掐住前妻脖子，前妻轉身逃離，被王男追上推倒，接著王男直接坐在前妻身上，徒手或拿著門口的運動鞋、鞋櫃夾層木板，接續用力毆打黃湘桂頭、臉、胸口等處。

王男前妻不斷反抗求饒，最後被打到因顱內出血，暫時性昏迷，還好女兒用手機觀看家中監視畫面發現，趕緊報警破門救人，王男看到警察闖入家中才停手，坦承自己因一時生氣才想給前妻一點教訓。

▲▼老人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲家人不願追究王男犯行，還幫忙向法官求情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官調查，王男連續暴打前妻長達45分鐘，且都是針對頭、臉、胸等重要部位，造成前妻鼻骨、肋骨、手臂多處骨折外，依警察現場採證照片，前妻的鮮血飛濺到客廳牆面、地板的範圍很大，可見完全沒有要控制自己出手力道，有使人重傷害的犯意。

但因醫師診斷被害人傷勢逐漸復原中，認定王男涉嫌重傷未遂罪，考量前妻不願追究、女兒也幫忙求情，因此給予王男緩刑機會，緩刑期內付保護管束，並禁止再實施家庭暴力。至於前妻目前已經搬離，沒再和王男同住了。

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