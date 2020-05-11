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獨／「黑道太子爺」擁4億債權收不回！80歲賭神父中風...淚看獨子慘淪「賊仔咖」

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▲池姓男子涉嫌入侵新光三越站前店偷走專櫃金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲池姓男子涉嫌入侵新光三越站前店偷走專櫃金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有「黑道太子爺」之稱，身背加重竊盜、強盜、毒品等多現前科的池姓男子7日凌晨潛入新光三越台北站前店「今生金飾」專櫃洗劫市價近500萬元金飾；池嫌犯案相當細膩，過程戴假髮、口罩、鮮豔色外套變裝，之後搭車前往南港卸下裝扮後翌日前往內湖某銀樓銷贓得手約40萬元拿來清償債務；但警方懷疑他仍藏有部分金飾目前仍深入追查。

據瞭解：39歲的池嫌父親是江湖人稱「天槓義」，池父早年混跡江湖，個性豪爽敢打敢殺，並嗜打天九牌經常流連賭場大殺四方堪稱當年的台北賭神，贏多輸少的穩健賭風為他贏的「天槓」外號，據傳「天槓義」因40多歲才得此獨子，因此當疼愛，從小孩出社會就不斷拜託各路兄弟照顧，甚至身家豐厚的池父斥資數千萬元，在30多年前台北市南京東路、和平西路分別開設大型理容按摩KTV讓獨子經營。

未料兩間大型理K每個月上百萬元獲利，都被池男拿去吃喝嫖賭，結交酒肉朋友，「天槓義」當年重金開設的豪華理K不到數年就因營利都被獨子吃喝玩樂，結交酒肉朋友敗光黯然關店。池男甚至誤交損友染上吸毒惡習，他敗光父親事業後，變以偷竊、強盜維生更經常鬧上社會新聞版面。

知情道上兄弟指出，當年天槓義在北部地區名頭響亮，且待人義氣，只要兄弟有困難開口，向天槓義要錢給錢、要人挺人面；江湖據傳天槓義前後借給道上兄弟紓困的金額超過4億元新台幣、但因天槓義年近80歲、近年來連續3次中風導致身體欠佳經常臥病在床，但池男出社會後敗光家產，甚至也無實力動員兄弟幫父親處理這些鉅額債款。

池男除犯下7日在站前三越金飾店500多萬元金飾品竊案外、2019年曾在台北是闖空門偷走女屋主屋內現金約新台幣25萬餘元級名牌包，同年又到彩卷行盜走價值3萬7千元彩卷，也曾因偷竊酒商店內洋酒遭市刑大肅竊組幹員逮捕，未料池男行竊事業越做越大，這次索性入侵百貨公司專櫃幹走市價近500萬元金飾。

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▲池姓男子涉嫌入侵新光三越站前店偷走專櫃金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲池姓男子涉嫌入侵新光三越站前店偷走專櫃金飾，他犯案時胸口仍懸掛餐廳員工的識別證。（圖／記者張君豪翻攝）

知情人士透露，池男近年因出手闊綽但又缺錢，經常犯竊案變賣贓物換現金，甚至染上吸毒惡習，家中長輩都看在眼裡，也替中風臥床的父親感到難過與鳥捨，去年底長輩透過關係介紹他到台北市某餐廳擔任廚師，希望他能穩定上班照顧好家人，但未料「寵子不肖」池男仍繼續當「賊仔咖」營生，讓「天槓義」及身邊關心他的角頭大哥們搖頭嘆息。

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