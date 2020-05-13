柯文哲用補助款結清2000萬選舉債　財產申報存款2081萬元

▲柯文哲還清2000萬債務。（資料照／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在2018年順利連任，不過當時他為了連任之路舉債2000萬元，根據監察院13日公布的最新一期廉政專刊，柯文哲在選舉補助款入帳後，已結清2000萬元負債，另有存款逾2081萬元，相較前年申報時短少365萬元。

根據最新一期廉政專刊，柯文哲去年底財產申報，土地部分，柯文哲有一筆新竹市隆恩段的耕地，面積約2309平方公尺；至於陳佩琪名下則有台北市大安區金華段的6筆土地，另有2016年繼承2筆澎湖縣馬公市馬公段的土地。

建物部分，柯文哲名下有1筆新竹市隆恩段建物，陳佩琪名下有台北市大安區金華段3筆建物，另繼承2筆澎湖縣馬公市馬公段建物。

此外，柯文哲妻子申報8萬餘元現金，存款則有存款2081萬7713元，相較於上次申報的2446萬9487元，減少365萬元；基金受益憑證223萬5797元，較上次申報的308萬8507元少了約85萬元，保險則有6筆。

柯文哲2018年為了拚連任籌備競選經費，請陳佩琪抵押家中房子，貸款2000萬，因此借貸2000萬元，這一期申報時，柯文哲在備註部分特別載明「選舉補助款入帳後，已付清2000萬借貸債務」。