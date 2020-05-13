正妹主播戴湘儀投入侯市府　柯文哲比讚：她做很好

記者陳家祥／台北報導

前壹電視新聞台女神主播戴湘儀13日起轉任新北市新聞局機要秘書，同時並出任副發言人一職，未來將參與市政宣傳及社群行銷規劃。值得一提的是，愛用媒體人擔任幕僚的台北市長柯文哲，過去也曾計畫拉攏戴加入團隊，但最後雙方無共識作罷。對於戴投入侯市府，柯文哲13日表示「她做很好」，還比出一個大大的讚；至於是否會難過？柯則大笑未多談，還笑說要問她薪水多少。

▲柯文哲出席民眾黨黨政會報。（圖／記者陳家祥攝）





▲前壹電視主播戴湘儀投入侯市府。（圖／戴湘儀提供）