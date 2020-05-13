Keanna痛揭7年7付出「曾為他低頭道歉」　手握證據開嗆謝和弦身邊人：別再惹我！

記者張筱涵／綜合報導

謝和弦13日透過週刊曝光了親筆寫下「後悔和妳結婚」和認為自己被Keanna騙錢的事情。對此Keanna一早親自透過粉絲專頁回應，反駁不理睬言論為假，氣罵：「你現在那所謂的陪伴，只是三觀不正的人阿諛奉承利用精神狀態不好的你，一起花錢玩樂。」

▲Keanna回應謝和弦的紙條和錄音。（圖／翻攝自Keanna、謝和弦臉書）

Keanna於早上回應：「這7年多來，我跟身邊那些『真正』關心你，但這次卻都被你被拒於門外的好友們，在每次你發作時都用心的拉你回來，你開始有一點不對勁，我就不敢鬆懈，尤其每年好發季節。」

每次只要謝和弦情緒不對勁，Keanna都是在旁守護關心：「勸回診，盯吃藥，你犯錯，我原諒，你後悔、我心疼，你闖禍，我擦屁股，你得罪人，我賣面子私下道歉，除了工作，其他時間，我都在高壓的狀態下時時刻刻觀察注意著你，所以什麼是陪伴？」

▲謝和弦這陣子都是莉婭在身邊。（圖／翻攝自謝和弦IG）



附上的圖片中，Keanna心痛指出：「你們真的愛他嗎？我實在不懂這些所謂的家人或陪伴他的人，但我很懂在發病的時候，不要一直給躁症患者想法或意見，讓他去誤解或放大！更何況是謊言。」

這次的回應Keanna針對的氣的不是謝和弦：「因為最可惡的是你們這些身邊人，那口說無憑的錄音與紙條，週刊是怎麼拿到的，大家心知肚明，我只能說我這個人一向講求證據，也最喜歡保留證據，所以不要太過分惹我生氣。」

Keanna同時勸說：「你現在那所謂的陪伴，只是三觀不正的人阿諛奉承利用精神狀態不好的你，一起花錢玩樂。現在也還是。抱歉這次我沒拉回來，多年好友們謝謝也辛苦了。」