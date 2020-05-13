　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「父女戀」情侶醉毆運將「警壓制腳踹短裙女」　萬華分局道歉懲處

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區13日凌晨1時許，一對爛醉的情侶搭計程車從五股準備返家，經過忠孝西路與西寧南路路口時，後座的2人突然發起酒瘋攻擊運將，警方到場仍不罷休，還辱罵並動手攻擊警員。一名警員在壓制過程中情緒失控，出手拍打女子頭部還伸腳踹頭，被民眾錄下質疑執法過當。警方將對涉事警員進行調查，嚴懲後予以調職處分。至於這對情侶則將依妨害公務及傷害罪嫌偵辦。

據了解，施姓女子（21歲）與宋姓男友（44歲）從五股成泰路的友人家喝完酒，搭乘林姓男子（45歲）駕駛的計程車準備回到漢口街住處，孰料計程車開到西寧南路與忠孝西路路口時，坐在後座的2人突然發酒瘋，還聯手攻擊運將，運將被襲後趕緊停車，要他們下車並發生肢體衝突。

▲▼萬華警踹人。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華警踹人。（圖／翻攝黑色豪門企業）

林姓運將同事表示，當時看到這對爛醉的男女與運將當街拉扯，林男還一度拿出防狼噴霧反擊。看到同事被攻擊後拿起手機報警，這時宋男冷不妨問一句「你是站在他那邊嗎？」隨後便朝自己臉上呼2巴掌，下意識把對方手撥開後宋男卻反咬自己出手攻擊他。

轄區警方於凌晨1時54分接獲報案，派員到場後這對爛醉情侶還不罷休，甚至將攻擊對象轉移到警員身上，不但口出髒話用三字經辱罵，還動手攻擊警員，把警員推到地上，導致一名翁姓警員（31歲）右手掌及左膝蓋受傷。

▲▼萬華警踹人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼情侶喝醉毆打運將還襲警。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼萬華警踹人。（圖／記者游宗樺攝）

翁員被襲後，將施女壓制在地控制，但因施女不斷強力反抗掙扎，同時嘴上仍不斷辱罵警員，翁員一時情緒失控出手拍打、腳踹施女頭部，全程遭路邊民眾錄下，認為警員執法過當，將影片丟到網路上。

萬華分局督察組組長黃全愉表示，由於警方到場後，這對情侶仍不斷辱罵、攻擊警員，還推打警員，於是利用強制力將2人控制後帶回派出所保護管束，將依照妨害公務及傷害罪嫌進行偵辦。至於有關翁員情緒失控，涉嫌打頭、踹頭部分，將對翁男進行調查並調職，同時依《警察人員獎懲標準》予以嚴懲。

ET快訊
雞排妹親揭「過夜砲友男身分」！認了同居2年
徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死
獨／高市議員開車肇禍騎士不治　目擊者還原真相：車開很快還闖紅
台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

快訊／徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死

超高車凌晨誤闖！消防管線秒毀損…台61線「鳳鼻明隧道北上車道」搶修中

獨／高市議員開車闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了

「父女戀」情侶醉毆運將「警壓制腳踹短裙女」　萬華分局道歉懲處

酒店妹「5大戰場」流竄直擊！打游擊價碼流出　老司機哀哀叫

3月大女嬰臉色發白送醫僅2400公克重　生母認了「只餵米漿」起訴

投資礦石吸金173億　女業務員10萬交保

純情男高生愛戀小學妹「慘遭逼跳火裸舞」　山區圍毆搶錢！媽媽斥：根本仙人跳

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

快訊／徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死

超高車凌晨誤闖！消防管線秒毀損…台61線「鳳鼻明隧道北上車道」搶修中

獨／高市議員開車闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了

「父女戀」情侶醉毆運將「警壓制腳踹短裙女」　萬華分局道歉懲處

酒店妹「5大戰場」流竄直擊！打游擊價碼流出　老司機哀哀叫

3月大女嬰臉色發白送醫僅2400公克重　生母認了「只餵米漿」起訴

投資礦石吸金173億　女業務員10萬交保

純情男高生愛戀小學妹「慘遭逼跳火裸舞」　山區圍毆搶錢！媽媽斥：根本仙人跳

瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好，大部分的人都不知

片鴨皮脆肉汁多！台中排隊烤鴨老店　炒鴨夠味、加辣更過癮

LIVE／勞工紓困貸款加碼！龔明鑫率財經部會首長談「融資協助突破5000億」

花蓮老饕級西瓜搬上螢幕！電視購物500顆不到30分鐘賣光光

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

跨出大台北與台中地區！31冰淇淋前進新竹　落腳遠東巨城

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

雞排妹「砲友宣言」被起底！　遭男友掐脖施暴…11任精彩情史曝光

EXO燦烈暖舉曝光！「默默買下攤販80萬元鯛魚燒」　網誇：善良天使

新北解封室外不用戴口罩？　侯友宜最快本週五宣布

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進墓園生活

高市議員爆闖紅燈　騎士搶救5天亡

國道內線逆向「玩命關頭」狂飆8分鐘　瘋狂4公里後..

警踹短裙女全直擊　真相還原

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

男捕魚消失出海口！友目擊嚇傻

即／南港警遇襲！遭辣椒水噴濺

婦人掉落山坡下失聯警尋獲時已死亡

網傳國道1號大灣交流道逆向小客車攔到了！

更多熱門

相關新聞

給說法／員警執法過當恐涉傷害罪

給說法／員警執法過當恐涉傷害罪

近日內一起無照少年遇臨檢卻逃逸遭警踹頭壓制的事件，引發警員是否執法過當的討論。壓制為防止少年脫逃，但踹頭卻超乎了「達成執行目的之必要限度」，如此激烈的手段完全超出了必要的範疇。員警行為恐屬執法過當。

中和警員抓屁孩「踹頭」惹議　警政署回應了

中和警員抓屁孩「踹頭」惹議　警政署回應了

濫權...壓制屁孩「狠踹頭部」　綠黨對警員提出刑事告發

濫權...壓制屁孩「狠踹頭部」　綠黨對警員提出刑事告發

員警踹屁孩頭部　影片掀正反論戰

員警踹屁孩頭部　影片掀正反論戰

無照屁孩遇警逃　囂張嗆警遭壓制

無照屁孩遇警逃　囂張嗆警遭壓制

關鍵字：

執法過當

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

賴弘國2點讓阿嬌心死！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面