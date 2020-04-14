中和警員抓屁孩「踹頭」...綠黨赴地檢署告發！警政署回應了

▲中和一名屁孩無照駕車拒檢遭警員逮捕後踹頭 ，事後有律師和政黨自發向地檢署提告警員執法過當。（圖／翻攝自臉書）

記者張君豪／台北報導

新北市中和警分局陳姓警員7日深夜取締少年無照開車，並衝過覽檢點並逆向逃逸案件，少年被壓制後警員卻以腳踹少年頭部，引起事發地點巷弄內目擊民眾關心：「這小孩子耶你們在幹嘛」，員警卻怒嗆民眾：「你下來！你給我下來！」影片經民眾上傳臉書社群後，引發民眾質疑警方執法過當，對此綠黨14日到新北地檢署遞狀告發要求檢察官究責；警政署表示，支持警員嚴正執法，但值勤應依法行政，切勿逾越比例原則以免觸法。

新北市中和警分局國光派出所陳姓警員4月7日深夜執行路檢勤務，逮捕無照駕車少年卻用腳踹少年頭部，引發民眾撻伐並質疑警方執法過當，13日有3名律師到新北地檢署告發公務員傷害罪、恐嚇維安罪，新北地檢署也證實，目前已依公務員假借職務上機會傷害罪，簽分他字案展開調查。

對此警政署14日下午回應，支持警員嚴正執法，但警員執法必須適當、有效確保民眾生命、身體和財產安全，且必須依法行政，切勿逾越比例原則產生執法過當問題。

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