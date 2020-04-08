無照屁孩開車遇警逆向逃　囂張嗆警遭壓制...最高恐被罰20萬元

▲警方發現車上的4名年輕人情緒激動，經勸阻無效後將現場4人壓制在地。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區7日晚間11時許，4名未成年少年共乘一輛白色轎車於莒光路、壽德街口遇到警方盤檢，駕駛因為沒有駕照，心虛逆向迴轉躲警，警方見狀立即通報攔截圍捕，在民享街成功將車輛攔下後，4名少年仍氣焰囂張，經警方強勢壓制後，全數帶回派出所調查。無照開車的少年除要負擔危險駕車的法律責任外，其逆向開車等違規躲警的行為恐將面臨最高20萬元罰緩。

據了解，16歲的鄭男7日晚間駕駛白色轎車載著3名友人，行經中和莒光路、壽德街口時，遇到警方路檢，由於鄭男沒有駕照，怕被開罰單於是在攔檢點掉頭逆向逃跑，一度差點撞到警員，警方見狀立即通報支援，最後成功在民享街將鄭男轎車攔下。

▲鄭男開車衝過路檢點。（圖／記者游宗樺翻攝）

鄭男與蔡姓（15歲）、鞏姓（17歲）及戴姓（16歲）等4名少年被攔下後，下車囂張對警叫囂，不配合警方盤查，經勸阻無效後，出言不遜的少年遭到多名警員合力壓制，帶回國光派出所依法偵辦。

▲鄭男駕著白色轎車遇到警方攔檢，由於自身沒有駕照心虛，竟開車逆向跑給警察追。（圖／記者游宗樺翻攝）

由於鄭男逆向開車，且為躲避警方追緝沿路違反多條交通法規，警方將依蒐證畫面依法製單舉發，再加上拒檢逃逸的罰金，恐面臨至少20萬元的高昂代價，以及危險駕駛的法律責任。另外，有附近民眾聽到警笛聲與叫罵聲，出外查看發現在場人員情緒激動，於是拿手機錄下警方執法過程，懷疑警方有執法過當的嫌疑。

中和分局偵查隊隊長廖武郎表示，國光派出所警員於莒光路、壽德街口攔查一部自小客車，但該車輛拒檢逆向逃逸，經通報線上警力攔截圍捕，在2分鐘後於民享街成功將車輛攔停，因車上4人不願出示證件，於是帶回派出所調查，將依《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪責，將鄭男移送少年法庭偵辦。另外，對於民眾懷疑執法力度是否過當的部分，警方將會進行調查。

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