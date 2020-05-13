湖南爆假奶粉！幼童頭骨畸形狂拍打　網憂17年前「大頭娃娃」再現

記者黃翊婷／綜合報導

大陸安徽省阜陽市2003年爆發劣質奶粉事件，導致嬰兒頭部變大、浮腫，因此被稱為「大頭娃娃」。沒想到事隔17年之後，湖南省郴州市也傳出假奶粉爭議，當地多名家長發現孩子身體出現濕疹，體重嚴重下降，頭骨畸形就像是「大頭娃娃」，甚至還有不停拍打頭部等異常行為，氣得要求相關單位一定要查清楚真相。

▲家長聲稱孩子頭骨畸形，是因為喝了某品牌的奶粉。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

根據《新京報》報導，其實郴州市在2019年7月就曾爆發有業者將固體飲料冒充成配方奶粉，近日又有多位家長跳出來指稱，孩子們喝過某一品牌的奶粉之後，陸續出現身體濕疹、體重嚴重下降、頭骨畸形等症狀，還有孩子會不停拍打頭部，行為相當詭異，經過醫院診斷確認罹患佝僂病。

爆料家長向媒體控訴，孩子因為檢查出對牛奶過敏，聽了醫生建議才去嬰兒用品店購買特殊配方奶粉，當時店員推銷說A品牌的奶粉最暢銷，很多過敏寶寶都在吃，沒想到買回去一用，孩子卻吃出問題。

▲這起爭議讓許多網友想起17年前的「大頭娃娃」事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

而在今年3月30日時，也有家長公開一封聯名信，內容提到，郴州兒童醫院醫生長期與藥房、嬰兒用品店合作，將B品牌的「固體飲料」當成配方奶粉推銷，建議家長買給對牛奶過敏的幼童食用，卻導致孩子營養不良，影響身高、智力以及行動能力發展。不過，這封聯名信中提到的奶粉品牌與上述爆料不同。

由於這件事情經過陸媒報導迅速傳開，引起湖南永興縣委、縣政府高度關注，並連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應，首先會要求立即成立調查專班，並立案進行調查；其次，會對報導中的5名幼童進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家協助進行全面體檢；最後希望能夠「舉一反三」，相關單位將在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查行動。

►點此看「郴州再現大頭娃娃」的相關報導影片。