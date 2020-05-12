中方有意重啟貿易談判...川普「沒興趣」！趙立堅回應了

▲針對重啟貿易談判，川普表示沒興趣。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

《環球時報》日前報導稱，有接近中國政府的匿名顧問敦促中方重新協商第一階段協議，不過美國總統川普聽聞此事直接回絕「我對這一丁點興趣也沒有」。中國外交部發言人趙立堅今（12）日也沒有正面回應，僅說了雙方應共同落實好協議。

中國外交部12日的例行記者會上，《法新社》記者提問稱「針對有報導稱中方希望與美方重新磋商新的經貿協議，美國總統川普昨天表示，他不想這麼做。請問中方是否有新的磋商計劃？」

趙立堅對此回應稱，中美達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界；「雙方應秉持平等和相互尊重的原則，共同落實好協議。」

「中美經貿高級別磋商雙方牽頭人於5月8日舉行了通話。」他強調，雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。

《環球時報》先前引述多名知情匿名顧問消息報導，中方重啟讓貿易協定失效的可能性，並藉由協商達成新協議。川普在11日白宮記者會當中提到，他想看看北京政府是否履行大量購買美國商品的協議。

當被問及是否針對第一階段協議重啟協商時，川普說，「我對這一丁點興趣也沒有，我們簽了協議，我也聽說過，他們想要重啟貿易談判，爭取對他們比較有利的條件。」

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