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剛做完「割包皮手術」睡夢被鄰居砍　哥半裸逃出仍倒血泊：先救弟弟！

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▲兩兄弟睡夢中被鄰居砍死。（圖／翻攝自今日女報，下同）

▲李勤學被砍身亡的草叢，經過數日後仍有濃厚血腥味。（圖／翻攝自今日女報，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖南省婁底市2兄弟剛動完割包皮手術，16日早上還在家中睡覺，鄰居李松長卻突然破門而入拿刀狂砍，弟弟當場慘死，哥哥赤裸下半身逃出，但因行動不方便，仍在家中50公尺外被追上倒臥血泊中。而兇手得手後相當淡定，還拿手機拍照，休息一下之後回家。

根據「今日女報」報導，19歲大學生李勤學和12歲的李勤政當時還在睡夢中，兩人因為才剛動了包皮手術，所以都赤裸著下半身。李松長在16日早上8時許拿著菜刀，一腳踹開門後，衝進房間砍殺兩人，12歲的弟弟全身多處被砍躺在地上，最重的一刀在後頸處，鮮血流了一地。

▲兩兄弟睡夢中被鄰居砍死。（圖／翻攝自今日女報，下同）

▲李勤政的血經過多日還沒有乾。

而李勤學雖然在危急下試著逃跑，但因為光腳出門，又剛動完手術，行走不方便，穿過家門前的草叢後，在離家不到50公尺的地方被追上狠砍多刀，倒臥在血泊中。當路人趕到時，李勤學不顧自己傷勢大喊，「先救我弟弟，他傷得比我重，在家裡」。

兩兄弟的爸爸是當地小有名氣的道士李平，當時正在15公里外進行法會，為逝者燃香祈福，突然接到電話得知，2名兒子被砍的消息，趕緊回到家中。但趕回之後小兒子已經在停屍間，大兒子雖然在醫院搶救10天，但在26日也被宣布死亡，讓他悲慟不已「我的兩個孩子都沒有了，都沒有了！」。

李勤學的診斷報告顯示：「顱骨多發骨折、失血性休克、全身多處銳器傷……」大小傷口十餘處，手法相當兇狠。李平回想，李松長住在300公尺外，雖然是鄰居但不是特別熟悉，兩邊也從來沒有起過衝突，怎麼都不明白為何會痛下殺手。

▲兩兄弟睡夢中被鄰居砍死。（圖／翻攝自今日女報，下同）

▲兩兄弟的父母傷心欲絕。

目擊鄰居李志雄透露，案發前不到10分鐘，和妻子在屋外洗被子，突然看見李松長手持菜刀從他家門前走過，嘴裡反复碎念，「他說李平家的崽吃了他崽的血，還說『眼睛都吃紅了』！」李志雄還問李松長，「吃血，是什麼意思？」李松長回了一句，「你不懂的」，就走了。

李志雄去上個廁所出來，突然看見50公尺外的田地上正在拿刀砍人，趕緊衝過去跑到李松長身後，兩手緊緊抱住對方雙臂，妻子曾秀華趕忙上前，一把奪過了菜刀。

▲兩兄弟睡夢中被鄰居砍死。（圖／翻攝自今日女報，下同）

▲李松長行兇後淡定返家。

李松長之後突然拿出手機對準倒地的李勤學，嘴裡不急不緩地說了句「我要給他拍張照」，之後在一旁的土墩上休息了片刻才慢慢離開。警察稍後在李松長家中抓人時，他正在喝開水，好像什麼事都沒發生一樣。

新化縣公安局表示，案發當天，犯罪嫌疑人李松長已歸案，目前，案件正在進一步偵辦之中。因受害人涉及到未成年人，根據有關規定，對涉及未成年人的案件情況，暫時不便對外透露。不過，調查結果出來後，會第一時間通知受害人家屬。

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