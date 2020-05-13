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萬華警爆踹短裙女！壓制在地出腳全直擊　真相還原竟是「情侶醉毆運將」

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記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區13日凌晨1時許，一對爛醉的情侶搭計程車從五股準備返家，經過忠孝西路與西寧南路路口時，後座的2人突然發起酒瘋攻擊運將，警方到場仍不罷休，還辱罵並動手攻擊警員。一名警員在壓制過程中情緒失控，出手拍打女子頭部還伸腳踹頭，被民眾錄下質疑執法過當。警方將對涉事警員進行調查，嚴懲後予以調職處分。至於這對情侶則將依妨害公務及傷害罪嫌偵辦。

據了解，施姓女子（21歲）與宋姓男友（44歲）從五股成泰路的友人家喝完酒，搭乘林姓男子（45歲）駕駛的計程車準備回到漢口街住處，孰料計程車開到西寧南路與忠孝西路路口時，坐在後座的2人突然發酒瘋，還聯手攻擊運將，運將被襲後趕緊停車，要他們下車並發生肢體衝突。

▲▼萬華警踹人。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華警踹人。（圖／翻攝黑色豪門企業）

林姓運將同事表示，當時看到這對爛醉的男女與運將當街拉扯，林男還一度拿出防狼噴霧反擊。看到同事被攻擊後拿起手機報警，這時宋男冷不妨問一句「你是站在他那邊嗎？」隨後便朝自己臉上呼2巴掌，下意識把對方手撥開後宋男卻反咬自己出手攻擊他。

轄區警方於凌晨1時54分接獲報案，派員到場後這對爛醉情侶還不罷休，甚至將攻擊對象轉移到警員身上，不但口出髒話用三字經辱罵，還動手攻擊警員，把警員推到地上，導致一名翁姓警員（31歲）右手掌及左膝蓋受傷。

▲▼萬華警踹人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼情侶喝醉毆打運將還襲警。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼萬華警踹人。（圖／記者游宗樺攝）

翁員被襲後，將施女壓制在地控制，但因施女不斷強力反抗掙扎，同時嘴上仍不斷辱罵警員，翁員一時情緒失控出手拍打、腳踹施女頭部，全程遭路邊民眾錄下，認為警員執法過當，將影片丟到網路上。

萬華分局督察組組長黃全愉表示，由於警方到場後，這對情侶仍不斷辱罵、攻擊警員，還推打警員，於是利用強制力將2人控制後帶回派出所保護管束，將依照妨害公務及傷害罪嫌進行偵辦。至於有關翁員情緒失控，涉嫌打頭、踹頭部分，將對翁男進行調查並調職，同時依《警察人員獎懲標準》予以嚴懲。

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