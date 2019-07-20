黑衣人組棍棒團砸店ing　網友搶PO「第一手直擊畫面」

▲網友將現場畫面錄下來，上傳到臉書。（圖／翻攝黑色豪門企業）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市中正路一家通訊行，18日晚間發生數名歹徒持棍棒組團砸店，有不少路過的民眾用手機拍下影片上傳至臉書。警方獲報後趕抵現場，雖嫌疑人皆已離開，但警方仍調閱周邊監視器鎖定涉案嫌犯，不到12小時，就帶回鬧事砸店的8嫌，訊後將依違反《社會秩序維護法》送辦。

新竹市警察局18日19時許，收到民眾通報，有數名歹徒持球棒闖入一間通訊行砸店。警方獲報後趕抵，而砸店的一行人，早已離開，通訊行業者向警方表示不想追究，也拒絕向警方透露為何發生糾紛，由於該「棍棒團」已妨害社會安寧，警方也成立專案小組進行調查，不到12小時就將滋事8人帶回偵辦。



雖然業者拒絕告知被砸店的內情，但有傳言，通訊行老闆疑似與「棍棒團」成員之一發生酒後口角，才會造成這起砸店事件，而被警方鎖定後帶回的8人，也將依違反《社會秩序維護法》送辦。



警方指出，為防止民眾滋事，警方會展現強勢作為，轄內發生暴力事件，將出動快打部隊，對現行犯將以強制力逮捕，除在場咆哮或助勢者會依警察職權行使法帶案管束，涉嫌觸犯傷害罪卻不提告者，也會以《社會秩序維護法》究辦，希望將販毒、槍擊、鬥毆等暴力情事從竹市杜絕。

▲黑衣人持棒球棍砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）