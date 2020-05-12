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10萬變36萬！借錢算重利給自己同事　自閉兒還不出遭毆又囚禁

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▲新竹地方法院宣判，將許姓男子依重利、私行拘禁等罪判刑1年6月。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹地方法院宣判，將許姓男子依重利、私行拘禁等罪判刑1年6月。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市一名在電子公司上班的小軍（化名），本身患有自閉症，想購買機車卻又沒有多餘的錢，他的許姓同事得知後，以高利貸的方式借錢給他，借10萬元分18期連本帶利共要還36萬元；小軍匯了半年後無力償還下去，便被許男恐嚇、脅迫要將他淹死、斷手斷腳，新竹地院審理終結，依重利、私行拘禁等罪判刑1年6月。

判決書表示，許男在2018年間在公司認識小軍，因小軍罹患廣泛性發展障礙症（自閉症），認知能力與常人有差距而有輕率舉動，且無向銀行或其他民間借貸機構借款之社會經驗，竟趁小軍欲購買機車代步而向其借款之際，基於重利之犯意，於2018 年9 月1 日在便利商店與小軍約定以與原本顯不相當之重利，借貸新臺幣10萬元予購買機車，小軍則應分18期償還本金及利息共36萬元。

小軍購買機車後，6個月內匯了有14萬元的本利給許男，但之後無力償還剩下的餘款，遂躲藏到桃園一家網咖避不見面；許男得知後便夥同3名朋友至網咖內將小軍押回自己經營的KTV內，至廚房取出菜刀並置於桌上，向小軍恐嚇若不還錢，就把雙手雙腳砍下，1隻20萬，4隻剛好80萬元；接著再將小軍帶到附近池塘，要脅將他淹死，小軍心生恐懼，當場下跪道歉。

許男見狀又將他帶回KTV內，命他趴在沙發上，基於傷害之犯意，持鋁棒毆打腳底板20餘下，再將小軍囚禁在包廂內，直到隔天清晨。趁著許男一時不察，利用空檔時間，才用手機通知母親報警，警員到場救援，小軍至此始重獲自由，前後遭拘禁約1日餘。

法官也指出，許男早已是前科累累，已有多次因犯重利、妨害自由罪經法院判處罪刑之前科記錄，如前所述，素行不良，被告未能記取教訓，正值青壯年，四肢健全，仍不思以正途取得所需，審酌將許依重利罪，累犯，處有期徒刑8月；私行拘禁罪，累犯，處有期徒刑1年，應執行1年6月。

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