　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民宿老闆急需周轉慘淪詐騙人頭戶　美女警官喊話：勿信網路融資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

刑事局預防科23日指出：日前南投縣1名吳姓民宿老闆（43歲）因急需錢週轉，看到臉書廣告找上「融資專員」陌生網友辦銀行貸款，對方誆稱可幫吳男美化信用紀錄，要求吳男把存摺、提款卡、密碼以超商店到店方式寄出，幾天後又通知吳男已匯入新臺幣45萬元完成信用紀錄美化；未料吳姓民眾因此成為詐騙集團犯罪工具。

▲刑事局美女股長張伊君呼籲經濟困難切莫親信坊間網路借貸以免遭高利貸暴力討債。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局美女股長張伊君呼籲經濟困難切莫親信坊間網路借貸以免遭高利貸暴力討債。（圖／記者張君豪攝）

這名理專事後要求吳男將錢領出交另名「融資專員」回收，吳男不疑有他，前往銀行領款並交給一名陌生男子帶走，但吳男交款後LINE就遭到對方封鎖，之後更接到銀行通知戶頭遭列警示帳戶，吳男才驚覺淪為詐騙集團人頭與提款車手，趕緊報警。

刑事局預防科股長張伊君表示，台灣民眾受新冠肺炎疫情影響，不少小本經營店家在資金周轉上發生困難，警方統計2020年1至3月「佯稱代辦貸款」案件發生248件，其中恐衍生上述詐騙案例，或者業者需錢孔急向高利貸調頭寸更可能引發欠債遭暴力相向危機。

張伊君說，目前金管會已公告針對有稅籍登記、每月銷售額未達20萬元之「小規模營業人」提供簡易申貸方案，每戶貸款額度最高為50萬元，並由信保基金提供10成保證，利率不超過1%，呼籲民眾可多加利用，切勿因為需錢孔急就找高利貸業者借款，以免陷入債上加債惡性循環、或遭遇暴力討債威脅，更不要輕信來路不明的網路融資廣告，將存摺提款卡及個資轉交陌生人，以免借錢不成先倒賠，甚至淪為詐騙集團人頭而吃上官司。

【其他新聞】

►快訊／松山區12學生談判爆衝突　起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸　中輟生晚間投案「凶器」竟是它

台中男花9840元PTT搶買「Switch動森機」　收到一張寄貨收據照悲劇了！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
羅志祥被爆已有「新網紅女友」！　迅速扶正原因曝光
周揚青10天前脫口：和蝴蝶槓上了！對照前任「偷吃旗下女藝人」
獨／北市封城兵推採「紐約模式」！　完整細節曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

情侶開心遊澎湖！跨海大橋騎車自撞害女友失明　分手後挨告

山水米「摻次級米」詐1.5億遭起訴　泉順公司反擊：離職員工挾怨報復

《博恩夜夜秀》演員喬瑟夫遭控離職害違約　前東家求償80萬結果出爐

麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

民宿老闆急需周轉慘淪詐騙人頭戶　美女警官喊話：勿信網路融資

涉猥褻女網友「衣架大王」喊冤　他辯只親到左臉！她左耳還有第三人DNA

快訊／貓空草湳橋「男子輕生懸掛半空」　警消救起已明顯死亡

「Ｘ你娘要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳　警回應了

清大EMBA生摸8歲童小GG…「義大利摸的」不起訴　他再求償10元！法官准了

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

情侶開心遊澎湖！跨海大橋騎車自撞害女友失明　分手後挨告

山水米「摻次級米」詐1.5億遭起訴　泉順公司反擊：離職員工挾怨報復

《博恩夜夜秀》演員喬瑟夫遭控離職害違約　前東家求償80萬結果出爐

麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

民宿老闆急需周轉慘淪詐騙人頭戶　美女警官喊話：勿信網路融資

涉猥褻女網友「衣架大王」喊冤　他辯只親到左臉！她左耳還有第三人DNA

快訊／貓空草湳橋「男子輕生懸掛半空」　警消救起已明顯死亡

「Ｘ你娘要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳　警回應了

清大EMBA生摸8歲童小GG…「義大利摸的」不起訴　他再求償10元！法官准了

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

床的擺放超多講究！4大必知「眉角」一次看…錢就滾滾來

羅志祥自爆開趴玩超大！　拴狗鍊爬上街、跟「李姓少女」互舔恥毛

王令麟體恤醫護！憑證上網登錄4步驟　自然美醫美級保養品呵護您

羅馬尼亞直擊》醫護人員爆出走潮！護士遭鄰居潑消毒水

本土劇女星嘉義漁港賣魚　李又汝架勢十足被封「最美魚販」

王建煊爆罹癌！攝護腺癌分1到4期　存活率＆治療方式一次解答

4男1女上山下海「打野味」　型男主廚鮑魚端上桌

中職／不讓羅傑斯太累　與悍將3連戰首場推米蘭達

情侶開心遊澎湖！跨海大橋騎車自撞害女友失明　分手後挨告

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

台中女攤商嘲諷身障父女引發公憤

洋女搭車拒戴口罩「丟200元打發」　踹運將露底

山水米公司混米賣　董座聯手執行長詐1.5億

女醫抓姦超展開　她豪氣買單慘遭暗槓

帶女友逛夜市莫名被刺噴血　屁孩：他排氣管太大聲

桃園釣蝦場暗藏春色　KTV業者租地暗自營業

新竹男頂包車禍　7天後衝警局喊冤

快訊／貓空男子輕生　警消救起已死亡

3空姐揭「陪酒」內幕　遠航起訴再敗

誆治椎間盤　百人排隊花錢被插肛5分鐘

麥當勞基金會志工暗槓中獎發票　8年A走500萬

更多熱門

相關新聞

臉書賣口罩詐騙90人　警揪出台南少婦

臉書賣口罩詐騙90人　警揪出台南少婦

新冠肺炎疫情全球盛行台灣民眾也談炎色變，民眾防疫意識增強，刑事局偵查第九大隊分析165反詐騙諮詢專線今年1、2月間有關「網購口罩」詐騙情資，鎖定歹徒在「台南媽媽社團」、「黑白賣客」等臉書社團張貼販賣口罩訊息，短時間內即有許多民眾匯款遭詐騙，偵九大隊調查後逮捕吸金騙徒，竟是名年僅30歲的家庭主婦。

藥頭踩線被盯上　遭強押痛毆「沖天炮插肛」凌虐

藥頭踩線被盯上　遭強押痛毆「沖天炮插肛」凌虐

嚴打黑槍！全國警掃287把黑槍　

嚴打黑槍！全國警掃287把黑槍　

俊男美女邀投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

俊男美女邀投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

關鍵字：

刑事局預防科張伊君高利貸

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面