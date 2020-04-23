民宿老闆急需周轉慘淪詐騙人頭戶　美女警官喊話：勿信網路融資

記者張君豪／台北報導

刑事局預防科23日指出：日前南投縣1名吳姓民宿老闆（43歲）因急需錢週轉，看到臉書廣告找上「融資專員」陌生網友辦銀行貸款，對方誆稱可幫吳男美化信用紀錄，要求吳男把存摺、提款卡、密碼以超商店到店方式寄出，幾天後又通知吳男已匯入新臺幣45萬元完成信用紀錄美化；未料吳姓民眾因此成為詐騙集團犯罪工具。

▲刑事局美女股長張伊君呼籲經濟困難切莫親信坊間網路借貸以免遭高利貸暴力討債。（圖／記者張君豪攝）

這名理專事後要求吳男將錢領出交另名「融資專員」回收，吳男不疑有他，前往銀行領款並交給一名陌生男子帶走，但吳男交款後LINE就遭到對方封鎖，之後更接到銀行通知戶頭遭列警示帳戶，吳男才驚覺淪為詐騙集團人頭與提款車手，趕緊報警。

刑事局預防科股長張伊君表示，台灣民眾受新冠肺炎疫情影響，不少小本經營店家在資金周轉上發生困難，警方統計2020年1至3月「佯稱代辦貸款」案件發生248件，其中恐衍生上述詐騙案例，或者業者需錢孔急向高利貸調頭寸更可能引發欠債遭暴力相向危機。

張伊君說，目前金管會已公告針對有稅籍登記、每月銷售額未達20萬元之「小規模營業人」提供簡易申貸方案，每戶貸款額度最高為50萬元，並由信保基金提供10成保證，利率不超過1%，呼籲民眾可多加利用，切勿因為需錢孔急就找高利貸業者借款，以免陷入債上加債惡性循環、或遭遇暴力討債威脅，更不要輕信來路不明的網路融資廣告，將存摺提款卡及個資轉交陌生人，以免借錢不成先倒賠，甚至淪為詐騙集團人頭而吃上官司。

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