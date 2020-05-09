年利息900%！借3萬要還13萬8　新竹男遇超吸血高利貸…不還就撒冥紙

▲新竹市警局查獲多起不法高利貸，其中還有高達900%的高額利息。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

因新冠肺炎影響各類經濟活動，導致部分企業、民眾因資金短缺轉向「地下錢莊」高利借貸，新竹市警察局日前就查獲地下錢莊及暴力討債集團，其中有被害人借款3萬元，卻繳付利息13萬8千多元，年息高達900%，後因無力償還，還被撒冥紙、恐嚇討債。竹市警本次掃蕩包含四海幫、風飛砂幫、天道盟太陽會等不法集團，共查獲29件48人，全數移送偵辦。

新竹市警察局刑警大隊近期蒐報，四海幫楊嫌藉黑幫身分經營地下錢莊並以暴力手段強逼債務人清償欠款，楊嫌趁多名被害人亟需資金週轉之際，分別借款1萬至20萬元不等金額。警方蒐報時發現1名被害人僅借款3萬元，期間陸續繳付利息13萬8千多元，年息高達900%，後因被害人無力償還，更糾眾至被害人家中撒冥紙、騷擾、恐嚇，造成被害人心生畏懼並嚴重影響社會治安。

▲▼竹市警本次掃蕩包含四海幫、風飛砂幫、天道盟太陽會等不法集團，共查獲29件48人，全數移送偵辦。





新竹市警察局於自辦「同步掃黑行動」期間，全力打擊不法黑幫，檢肅四海幫楊嫌、風飛砂幫邱嫌、天道盟太陽會林嫌及所屬幫派成員計24人到案並起獲開山刀4支、棍棒1批、存摺、本票及借據等證物，專案期間同步查獲各類不法案共29件48人，成果豐碩。

新竹市警察局刑大大隊長廖水池表示，為免不法之徒趁疫影響社會治安，進行一波強力打擊「暴力討債、地下錢莊專案」，針對影響防疫期間社會治安之因素逐一掃除；並再次呼籲，民眾可善用政府各類紓困措施，切勿因為經濟需求就找高利貸業者借款，更不要輕信來路不明的網路融資廣告，將存摺、提款卡或個人資料質押或交給陌生人，不但欠下高額鉅款，使自身陷入債臺高築的窘境及暴力討債的威脅，亦可能淪為詐騙集團人頭而吃上官司，不可不慎。

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